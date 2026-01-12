圖／123RF

大慶正在看電視，轉頭看，馬上著急地冒出安徽話：「莫統！」

小蔓沒聽懂，踮著腳尖拉紙盒。

大慶三步併作兩步跨過來，來不及了，紙盒裡一瓶未封口的辣椒醬泡鹹蘿蔔乾從小蔓的頭頂淋到臉上、脖子和衣服，一瓶封口的砸到地面。

「你不是說早就不吃這些東西了嗎！」

大慶趕緊拿毛巾，擦她的頭髮和臉，剛做的蓬鬆髮型越擦越亂、臉越擦越糊。

「你這個騙子！竟然學會了撒謊！」她氣不打一處來，操起鍋鏟敲他的頭。

大慶偏頭躲過，小蔓仍然不依不饒。他朝著她的胳臂狠狠一拳。

小蔓一怔，丈夫從沒打過她。「啊，你還學會了打老婆！你練俯臥撐就是為了打老婆嗎？」

次日在同學面前，夫妻兩人秀著恩愛。等同學離開，小蔓與大慶冷戰了好幾個月，直到國慶長假，女兒從學校回家過節。

仨人一起去普陀山。有一條山溝，女兒靈巧地一躍而過，小蔓害怕，大慶牽著她的手一起跨越。小蔓也就順勢下了台階，倒進丈夫懷裡。

她仍耿耿於懷地說：「我不讓你吃鹹菜，也是為了你好，你還把好心當成驢肝肺……這幾個月沒人管，血壓增高了吧？」

「還真有點高。」大慶呵呵笑著附和。

女兒說：「我說嘛，不聽老媽言，吃苦在眼前。」

●

大慶的哥嫂在寧波開包子鋪，靠著每日起早貪黑地做包子，把一雙兒女培養成人。如今兒女在寧波成家立業，自己年紀也老了，便返鄉買了個小農場養老。大慶請假回鄉幫忙，他對妻子說：「替他們為各種申請材料和稅表 把把關，過幾天就回來。」

大慶中午到父母家，走進敞開的大門，爸媽、哥嫂圍坐在餐桌上等他歸來。他激動不已，家鄉話一個追著一個像噴泉一樣噴出來。他看到一盤盤熱氣騰騰他夢裡都在思念的家鄉菜，山粉圓子紅燒肥肉、蓮藕粉蒸五花肉、臘肉鹹魚鹹鴨蛋、醃豇豆和辣椒醬泡鹹蘿蔔乾。這些高脂肪、高鹽分的食物，小蔓近幾年一一取消，只在過年過節時偶爾出現在餐桌上。他的味蕾發芽開花，口水在喉嚨裡湧動，食慾在腹中咕咕叫嚷。他顧不得禮讓，也忘記妻子總是嘮叨的「洗手」，坐上桌子，狼吞虎嚥起來。母親看著眼裡濕潤，說：「這城裡人怎麼像餓鬼一樣？」

飯後，大家一起步行去看農場。大哥說：「農場在荒山野嶺裡，你這西裝革履的不合適。」媽媽便從衣櫃裡找出大慶以前穿的衣服，讓小兒子換上。大慶穿上舊衣服，感覺軟軟的、涼涼的，不必擔心弄髒、弄皺，舒服極了。

大慶哥嫂的農場工程有條不紊地開工了。農場在山谷裡的一塊荒地，開始時雜草叢生，沒有電網、沒有水，他們從一口深井裡打水。後來一天一個樣，大慶每天給妻子和女兒傳視頻，報導進展。

掘土機翻土了；又有一片地開墾出來了；自來水和電網接通了；雞舍、牛棚建起來了；地裡撒下各種蔬菜種子、種上各種果樹了。大慶移動鏡頭，畫外音是他唱山歌般的聲音：四季豆、黃瓜、紅薯、玉米、柑橘、蘋果……當然講的是土話，上海話早已是空中飛走的鴿子。

爸，真有意思，我都想去鄉下了。女兒說。

看來你樂不思蜀了，什麼時候回家？妻子問。

農場還有許多事需要我，再過幾天吧。

大慶找藉口，拖著不回家。有一天，他吞吞吐吐地說：「我不想……管那些……破檔案了……準備辦病退，就在農場幹了。」

小蔓沒有想到事情會發展到這個地步，次日一早坐高鐵 ，然後搭車到了鄉下。按照大慶以前發給她的地址，找到了農場。

農場樹木環繞，鳥兒鳴叫，兩個工人愜意地坐在樹下聊天，西面青山起伏。小蔓看見大慶穿著邋遢，眼鏡不見蹤影，短頭髮又像刺蝟一樣張開，一邊和牛聊天，一邊餵草。小蔓的心碎了，彷彿看見一隻野豬竄進來，把她建造、居住二十多年的房子，頃刻間撕毀。她再也控制不住怒火，像東北虎一樣咆哮起來：「汪大慶，你給我回去！」

大地、林木和群山將小蔓的咆哮化成一陣輕風。大慶好像什麼都沒聽見，仍然低頭和牛聊天，樹下的工人也仍然用同樣的姿勢在聊天，鳥兒在啼叫。（下）