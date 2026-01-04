我的頻道

意難平（四六）

王婷婷
我不習慣穿著長袖睡衣睡覺，電褥子滾燙，也穿不住。正要伸手端茶杯，吃了安眠藥趕緊結束尷尬的睡前時間，孫景睿的微信裡傳來視頻通話的鈴聲。我促狹地想，如果是他的什麼女性朋友，看他怎麼交代。他會不會直接掛斷？

他接了起來，我聽到春天的聲音問他：「爸爸，你在老家過節嗎？」

這個沒良心的孩子，白天我給她發了微信，她給我發了幾張海邊的圖，說她和一堆朋友在海邊騎車，意思是沒空多聊。晚上有空了，先給她爸打視頻。

孫景睿結巴道：「沒、沒，沒回去。」

春天問：「爸爸，你這是在哪裡？你不方便嗎？」

「沒有，沒，你這個孩子，說什麼呢，我怎麼會不方便？」

「爸爸，你後面的衣架上掛了件紅色外套。祝你節日快樂，我以為你在老家，想給爺爺、奶奶說節日快樂。那你轉達吧，我就不打視頻了。我先掛了。」

「春天、春天，別掛，那是你媽的外套。」

「我媽？你和我媽在哪裡？你們倆在一起？」

我很無奈地接過手機，披散著頭髮和春天解釋了幾句我們在哪裡、為什麼在一個房間，像是被老師抓住早戀的中學生。我語無倫次，越解釋越亂，乾脆坦白了：「山裡的民宿就這一家看著像樣，都怪你爸不會預付，反正就一個晚上。」

春天噗嗤笑出聲：「一個晚上和十個晚上，性質有什麼不同嗎？」

「你這孩子，你為什麼不找媽媽，倒先找你爸？」

「我是有禮貌的好孩子，我是為了問候一下爺爺、奶奶。」

打完視頻，我的睡意跑了一大半，拿出安眠藥，一邊按錫箔紙，一邊給孫景睿說：「我吃了藥別和我說話啊，會影響藥效。」

大圍山歸來後，我們倆的關係還是發生了質變。（四六）

白居易曾因「這病」崩潰 陳亮恭新書《杖藜過橋東》 寫下古人轉念故事

我最感謝的人

