我抬頭看一下，從橋到坑底，落差十多米！

還未完工的護欄不是那麼結實，但剛好能讓氣囊打開。汽車呈拋物線飛出的瞬間打開了氣囊，而氣囊保護了我倆。坑底是泥土，沒有水泥地那麼硬。

「現在怎麼辦？」我問。

我們再次確認自己的身體，真的連一個小傷口都沒有，各自打車回家。我倆都喝了酒，必須要在交警來到之前，離開事故現場。

不知是第二天一早還是當天晚上，啟華讓人去把車弄到了汽車修理廠。檢查了半天，只發現車頭的油漆擦傷了一點，前保險 桿有凹痕。別的地方一點事都沒有，連車燈都是好好的……後來把車升起，發現大樑和底盤在中間的位置一分為二……

我想說的是，如果不是這台車如此結實，而且有這麼多氣囊，斷大樑的可能是啟華和我。

周一早上，啟華打電話詢問我們報紙的廣告價格，我把廣告刊例，即價目表，發了給他。如果他在我們這投放廣告，我會有一點提成。我美滋滋地等著橫財降臨，但可惜，啟華那邊好像什麼事都沒有發生過，廣告刊例到了他手上石沉大海，我的發財美夢沒有實現。

又過了一天，野蠻的洗衣機把啟華給我的酒店貴賓卡附卡，攪成了碎片。

下一個周末來臨前，啟華打電話給我，讓我帶上女朋友跟他和他女朋友，一起去上川島玩兩天，算是針對那單車禍給我一個補償，我想也不想就拒絕了。我這輩子，應該是不敢再坐進他手握方向盤的車中了。

更重要的是，他的任何事情，我以後都不想再摻和進去。上次莫名其妙地捲進他與啟傑那個無聊的遊戲，我差點搭上了自己的小命。（全文完）