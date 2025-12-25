我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

拋物線（全文完）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

我抬頭看一下，從橋到坑底，落差十多米！

還未完工的護欄不是那麼結實，但剛好能讓氣囊打開。汽車呈拋物線飛出的瞬間打開了氣囊，而氣囊保護了我倆。坑底是泥土，沒有水泥地那麼硬。

「現在怎麼辦？」我問。

我們再次確認自己的身體，真的連一個小傷口都沒有，各自打車回家。我倆都喝了酒，必須要在交警來到之前，離開事故現場。

不知是第二天一早還是當天晚上，啟華讓人去把車弄到了汽車修理廠。檢查了半天，只發現車頭的油漆擦傷了一點，前保險桿有凹痕。別的地方一點事都沒有，連車燈都是好好的……後來把車升起，發現大樑和底盤在中間的位置一分為二……

我想說的是，如果不是這台車如此結實，而且有這麼多氣囊，斷大樑的可能是啟華和我。

周一早上，啟華打電話詢問我們報紙的廣告價格，我把廣告刊例，即價目表，發了給他。如果他在我們這投放廣告，我會有一點提成。我美滋滋地等著橫財降臨，但可惜，啟華那邊好像什麼事都沒有發生過，廣告刊例到了他手上石沉大海，我的發財美夢沒有實現。

又過了一天，野蠻的洗衣機把啟華給我的酒店貴賓卡附卡，攪成了碎片。

下一個周末來臨前，啟華打電話給我，讓我帶上女朋友跟他和他女朋友，一起去上川島玩兩天，算是針對那單車禍給我一個補償，我想也不想就拒絕了。我這輩子，應該是不敢再坐進他手握方向盤的車中了。

更重要的是，他的任何事情，我以後都不想再摻和進去。上次莫名其妙地捲進他與啟傑那個無聊的遊戲，我差點搭上了自己的小命。（全文完）

保險

上一則

有馬也有神獸 明年的故宮北院會很「動物」

下一則

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

延伸閱讀

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價
「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價
「趙露思哥哥」馬伯騫險遭女粉上台強吻 一件物品救了他

「趙露思哥哥」馬伯騫險遭女粉上台強吻 一件物品救了他
「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50

最美的圖書館

2025-12-21 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
（圖／甘和栗路）

決定

2025-12-20 01:00

回憶矽谷往事

2025-12-21 01:00

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列