他的名字在前，我的名字在他後面像個從屬。這個項目，我做了大部分的前期資料整理，我寫了超過80%的部分，我想讓他發自內心真正地尊重我、看見我。那兩年，我用了比這輩子加起來都多的功，拚盡全身的力氣下了苦。

他沒說過我的署名應該在前面的話，我也沒提過。在我，是心甘情願的付出。我感受到了真正的生命，我無數次體會到一葉一花都有愛意和情意的情景，我願意在他的名字後面。

其實我在意的。他自始至終都沒提過一句署名先後，哪怕他問一句，我一定會說我署名在後。我不需要評職稱了，我只是為了他才做那些事的。我願意的，都是我願意的。罷了、罷了。

他不必知道，什麼都不用知道。我愛過，像卑微的奴隸愛過奴役自己的主人。我願意做一切，就像孫景睿為我做過的那些直到離婚後我才想起來的事。

我給春天說：你別怪爸爸，有外遇不代表他是婚姻過錯方。成年人的世界不是非黑即白的，你爸爸只是很倒楣，正好被我撞見了。

這句話，我爸、我媽和我哥都聽過。他們覺得我腦子有病，被孫景睿的出軌刺激傻了。春天看了我一眼，我知道春天懂了。

她總看那些日本 暗黑系動漫，為了了解她，我偷偷看過一些，內容深邃複雜，人性幽暗而多稜，我沒想到她看的是這樣的漫畫。春天和我小時候不一樣。那個時候，家裡的電視輪不到我看，我一邊幫媽媽燒火，一邊聽我媽講家長里短，我對這個世界的全部理解，都來自那個逼仄的小廚房。○○後的世界看似簡單，其實不然。他們才不會繼承父母的觀念，春天從小就忙著上各種興趣班，她沒機會聽我說什麼。她腦子裡有些什麼，我一無所知。（三一）