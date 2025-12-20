我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

意難平（三一）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

他的名字在前，我的名字在他後面像個從屬。這個項目，我做了大部分的前期資料整理，我寫了超過80%的部分，我想讓他發自內心真正地尊重我、看見我。那兩年，我用了比這輩子加起來都多的功，拚盡全身的力氣下了苦。

他沒說過我的署名應該在前面的話，我也沒提過。在我，是心甘情願的付出。我感受到了真正的生命，我無數次體會到一葉一花都有愛意和情意的情景，我願意在他的名字後面。

其實我在意的。他自始至終都沒提過一句署名先後，哪怕他問一句，我一定會說我署名在後。我不需要評職稱了，我只是為了他才做那些事的。我願意的，都是我願意的。罷了、罷了。

他不必知道，什麼都不用知道。我愛過，像卑微的奴隸愛過奴役自己的主人。我願意做一切，就像孫景睿為我做過的那些直到離婚後我才想起來的事。

我給春天說：你別怪爸爸，有外遇不代表他是婚姻過錯方。成年人的世界不是非黑即白的，你爸爸只是很倒楣，正好被我撞見了。

這句話，我爸、我媽和我哥都聽過。他們覺得我腦子有病，被孫景睿的出軌刺激傻了。春天看了我一眼，我知道春天懂了。

她總看那些日本暗黑系動漫，為了了解她，我偷偷看過一些，內容深邃複雜，人性幽暗而多稜，我沒想到她看的是這樣的漫畫。春天和我小時候不一樣。那個時候，家裡的電視輪不到我看，我一邊幫媽媽燒火，一邊聽我媽講家長里短，我對這個世界的全部理解，都來自那個逼仄的小廚房。○○後的世界看似簡單，其實不然。他們才不會繼承父母的觀念，春天從小就忙著上各種興趣班，她沒機會聽我說什麼。她腦子裡有些什麼，我一無所知。（三一）

日本

上一則

結合自身醫學背景 台插畫家用畫筆登上「刺胳針」封面

延伸閱讀

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控

解放軍殲-15雷達照射日戰機 日相抗議 中方反控
「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本

「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本
金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗
分析：殲15戰機挑釁日本「雷達照射」恐自洩情報

分析：殲15戰機挑釁日本「雷達照射」恐自洩情報

熱門新聞

（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年