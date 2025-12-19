那個女人走後，我扔拖鞋時，看到了摺痕，還有孫景睿惡劣的生活習慣──那雙拖鞋的塑料包裝扔在鞋櫃前的地面上，他都沒撿起來，扔到一米遠的垃圾桶裡。

我媽和我爸都不同意我離婚。我媽的意思是，鬧鬧可以，別來真的。我爸擔心我這個年紀離婚，再也找不到男人了。他以為女人都必須有個男人伺候著才叫圓滿。他只看《三國演義》，他活在從前、活在久遠的古代。我不理解他，他也不明白我。這個世界上，沒有人懂我。親戚們說，鬧鬧就行了，改了就好了，不能真的離婚。

他們看不起中年女人，在他們眼裡，中年婦女相當於一隻腳邁進了墳墓。除了男人和子女，沒有人分得清中年女人的面目。一茬兒、一茬兒的年輕女人都找不到男人，我怎麼可以把大學教授拱手讓人？他離了婚可以娶到自己的女學生，我離了婚，大概連老頭子都搶不到。

離婚的拉鋸戰裡，我受盡了全世界的羞辱和鄙視。他們說，你又沒什麼錢，也不好看了，你將來後悔的時候，人家春天的爸爸早就娶到小嬌妻了。他們肆意評說著我的未來和我的處境，根本不在乎我的尊嚴。他們越說我越堅決，就為了那口氣，這個婚也非離不可。

孫景睿和我去民政局簽字那天，他哭得厲害，民政局工作人員都矇了，說：「要不你們再考慮、考慮？」

我搖頭，很不耐煩。他已經綁架了我的前半生，用他所謂的深情。無論他有沒有出軌，我都會走這一步，我很確定。

離婚後，我和那個人合作的研究項目出版了。（三○）