他可能本性貪婪，也可能像他們說的那樣，經歷過大起大落的人，會變本加厲地貪婪，對什麼都抱無所謂的態度。

2

球場重遇啟華之前，我混進了媒體做國際新聞。工資低、福利好，大半時間上夜班。白天有時閒得難受，靠體育運動發洩剩餘的精力，打球、游泳、健身，什麼都玩一下。

其實我這幾年過得挺折騰，專業和生活區域一變再變，舊朋友、舊同事幾乎斷絕了往來。唯有啟傑，啟華的二哥，一直保持著聯繫。去年我從外面重返佛山，也是他給我接的風。

啟傑比我大好些，我本科畢業時，他正在讀在職研究生，讀完研又辭職讀博。啟傑讀博後不久，我也辭職重新回到學校讀書。人事關係錯綜複雜的老國企，終究不對我們的脾胃，我們很難在這樣的環境中混出個模樣，前後腳走了。

當晚回家後，我打電話跟啟傑說了偶遇啟華的事。啟傑說：「啟華現在生意做大了，換了個人似地一天到晚炫富，開著賓士 、寶馬到處亂竄，我擔心哪天他會被什麼人綁架了。」

啟傑現在在廣州一間大學做老師，挺清閒，養了不少花草蟲魚，看他朋友圈，最近又養了貓和狗。他愛心滿滿，就是不肯結婚，三十好幾，還一天到晚吊兒郎當，到處遊山玩水。他們家的基因不錯，老大、老三是碩士，老二是博士，老四啟華雖然高中都沒讀完，可生意做得大，富甲一方。

重遇啟華那天晚上，好不容易熬到他說累了，散夥，各自回家。大家都喝了酒，我想自己打車回家，但楊教練熱情洋溢地說這點香檳不在話下，香檳壓根不算酒，跟女人們愛喝的糖水差不多，比啤酒還淡！他非要送我回家不可。

我十分不喜歡話癆，但這天我一連遇到兩個有強烈傾訴慾望的人。啟華剛把我折磨完，現在又輪到楊教練。我剛上車，他便吱吱喳喳地講開了。剛才因為啟華要說話，他就一直乖乖的話很少。

他讓我介紹朋友跟他學球，多帶啟華練球。他說多跟啟華在一起，對我有好處，因為啟華很有錢，而且視金錢如糞土，吃喝玩樂不在話下。

到了我住的社區門外，他停了車但拉著我的手不讓下車。多年的網球生涯令他的手老繭密布，我的手被緊緊握住，渾身不自在，硬把手抽走又顯得無禮。

他讓我安排記者採訪他，以提高他的知名度。他的意思是說，他的專業水準很高，多年來，為推廣本地的業餘網球事業嘔心瀝血、不遺餘力。現在學生不多，是因為他以前是個低調的人，不事張揚。現在他想通了，想要多吸收學員、想更有效地推廣網球這項有益身心的運動，所以他要勇敢站出來，奮不顧身，拉高知名度、提升人格魅力……

胡言亂語，不堪入耳。可能是腸胃無法適應剛才那些高檔食物，我有點想吐，可是他還在絮絮叨叨，沒有停下來的意思。如果殺人不算犯罪，我馬上就殺了他，想都不用想。我只是碰巧在報社混口飯吃，做國際新聞版的，如何能給體育記者派任務？再說了，他充其量只是個名聲狼藉的糟老頭子，並無半點新聞價值。

啟華和楊教練，一個向我炫富、一個讓我把他包裝成明星，以便財源廣進。

第二天，我去廣州找啟傑吃飯。

我和啟傑還在汽車廠上班時，啟華年紀小，無頭蒼蠅似地四處瞎撞，找機會發達。他跑業務，無底薪，拉到生意吃牛肉，拉不到吃蚊子。我和啟傑不忍心他吃蚊子，有吃有喝總喊他。

有次他喝高了，說我義氣，也是他的哥，等以後他發達了，要狠狠地報答我。現在回想起那段日子，我們三個沒有背景的年輕人，單純可愛，又窮又快樂。

我感嘆，啟華終於美夢成真，變成了大老闆。啟傑卻替弟弟謙虛，說他現在用的其實是銀行的錢，誰都搞不清他到底欠了銀行多少錢。他是表面看著風光，其實家裡人替他捏了一把又一把的汗……他女朋友才叫有錢，房地產 老總，開張美容卡花三百萬。

一張美容卡三百萬？我以為自己聽錯了，有錢人的世界我不懂。不過，也正是錢多到不知怎樣用的女人，才會隨意買輛寶馬車給趙啟華這樣的花心男人開，跟大人給小孩買玩具一個道理。

啟傑說：「昨晚，啟華打電話給我了，說要找你幫他做點事。不管你有沒空，你要應承下來。」

「什麼意思？」

「總之不管他讓你做什麼，你答應他就是。有我做你的後盾，你不用擔心，搞不好你還能賺點外快。」

「他讓我殺人，我也要答應嗎？」

「殺人的話，我幫你殺。」

3

星期五晚上，啟華打電話說正與朋友在KTV，讓我也過去玩。當時，我剛與一位女性朋友吃完浪漫的晚餐，正手拉手在壓馬路，就告訴他沒空。

他又說：「那這樣吧，明天你不上班，到我公司來玩玩，早上我過來接你。」說完，未等我答應便掛斷了電話。老闆做久了的人大都有點野蠻。

第二天早上，我還在睡覺，他便打電話來說，在社區門外等我。（三）