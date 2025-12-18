圖／123RF

在球場的浴室洗完澡，我換了另一套運動服，啟華換了休閒裝。換了行頭的啟華，掩飾了往下墜的鬆弛皮膚，換了個人似的。他英俊的臉配了上檔次金絲眼鏡，令他看上去像個在讀的博士生、大學講師，或者是傳說中飽讀詩書的儒商。甚至，連說話的感覺也不同了，穿著運動服的他張狂灑脫，休閒服中的他則是儒雅的、有層次感的。總之，我在極短的時間內，看到了兩個完全不同版本的趙啟華。

啟華問我想去哪裡吃飯，我還未說，他便又說，去嘉琪吧，嘉琪有情調。嘉琪是什麼地方？我問。他說：「嘉琪是個酒莊，不過也有麵條、義粉……這些都不要緊，要緊的是，我喜歡吃那裡的鵝肝和鴨胸肉……」

雖然，當年我們很了解對方，但畢竟多年沒聯繫，他憑什麼認為我也喜歡吃這些高級的食物？如今的我認為，打完球去「應記」吃碗十塊錢的雲吞麵，是最爽不過的事。

啟華問我的車在哪裡，我說我沒車，他很意外地望著我。我說，我窮，買不起車。他說：「哪有打網球的人買不起車的！我有四輛車，寶馬、奧迪、賓士 、凌志。」

赤祼祼的炫富。我說：「你家車庫還挺大。」

他說：「還可以多停兩輛。」

之後我上了啟華只有兩個坐位的寶馬跑車，楊教練開著他的小麵包車跟在後面，也來了嘉琪酒莊──他剛進屋，就出言輕薄老闆娘，說人家皮膚白裡透紅，很快就要走桃花運了。後來啟華告訴我，老闆娘去年離了婚，楊教練有事沒事就往人家身上蹭。

這裡果然是個酒莊，四面牆和中間幾張長條大桌上，全都是洋酒、紅酒。我眼花撩亂，應接不暇，有種劉姥姥進大觀園的感覺。

這餐飯的基本格調是啟華用語言，向我們展示他最近十年成功的人生經歷，失敗的部分隻字未提。我喝酒，楊教練進食、抽菸以及抓住每個機會，向老闆娘拋媚眼。我實在想不明白，楊教練這麼一個油膩的中年大叔，憑什麼認為自己能打動老闆娘這等白富美的芳心。他那一嘴黃到接近黑的煙屎牙，我看著都犯惡心。

不知啟華何時變成了話癆，我們初識時，他還是個悶葫蘆。這天晚上喝的是香檳，十分好喝，我喝得太急，沒多久就上頭了。過後我想起，自己光香檳就喝了大幾百，感覺十分愧疚。啟華還在那裡不停地講啊講，耳朵得不到片刻的休息，我好想出去透一透氣。不過，也虧得他這麼主動地展示自己，我沒費什麼勁，就了解到他這些年來的奮鬥史。

當年他從我們宿舍搬出去後，狠狠地跑了幾年業務，賺到第一桶金。爾後開了間微型電子廠，專做組裝產品，說白了就是山寨廠。又經過幾年的艱苦奮鬥，成功轉型為中型小家電廠，有一點自創產品。他創業，成功過、失敗過，因為債務和版權問題吃過牢飯……離了婚，前妻沒有給他生孩子，現在有女朋友和一對兒女。他女朋友都給他生兩個孩子了，他還不肯給人家一個名分，夠任性的──

他這麼多話，總結起來無非是：他們家的人很厲害，他的哥哥，姊姊是專家、學者和教授，他是大老闆。專家、學者、教授雖然厲害，但不及他這個大老闆。因為現在的他，不僅能決定家族中的大事，還能決定家族中專家、學者、教授們學術專著的出版發行。他不拿錢出來，那些書壓根出版不了……

可能是喝了酒的原因吧，我缺乏耐性，說話也比平時更直接。我忍了又忍後說：「看你把自己說得，天下無敵似的，你乍不上天呢？」

旁邊的楊教練使勁拍了一下我的大腿，倒是把我嚇一大跳。啟華卻沒有生氣，打著哈哈說：「東哥你還是和當年一樣幽默，來來來，兄弟再敬你一杯。」

好吧，我轉換話題。說實在的，現在這個啟華，對於我來說，還真有點新鮮感，我忍不住要套點他的隱私。他剛才不是提到，他今天開的是他女朋友的寶馬嗎？行，就這個了。我問：「你女朋友這麼有錢，還肯沒結婚就替你生孩子，你挺厲害的。」

「她有屁的錢，還不是我養著。」

「寶馬跑車都買給你開了還沒錢？」

「那是另一個女朋友，生孩子的女朋友沒有錢。我又不只一個女朋友。」

「你有兩個女朋友？」

「兩個哪夠用！」

「多少個？」

「你猜。」

「不猜，愛講不講。」

「我有十二個女朋友。」

「十二個！真的假的？你怎樣做到的？」

「這個不難，所有成功男人都應該有一打女朋友的。你呢，兄弟，你想要幾個女朋友？」

「六個，十二個忙不過來。我只想要六個女朋友，星期一到星期六，星期天休息。」

這是一頓奇怪的晚餐，麵條、通心粉、鵝肝、鴨胸肉、滷牛肉、香檳，全都不是用明火煮的，用微波爐熱熱就端上來。花費近四千。我沒吃這麼簡陋而又這麼昂貴的晚餐，既心疼又心虛。別說是我請，就算是AA，我也有點吃不消。倒是楊教練，酒足飯飽後，搖著二郎腿多要了兩包中華，一副心安理得吃大戶的模樣。他臉皮厚我知道，未料厚到這個程度。

楊教練是北京體院畢業，做過幾年職業運動員。退役後在銀行工作，還做上了部門領導。後來不知因為什麼事，進去吃了幾年牢飯，出來後同樣是運動員出身的老婆，已帶著兒子改嫁他人……（二）