生養是一條河（三一）

「氣死我了！劉醫生居然不幹了。」周周在群裡連發了好幾個生氣的表情，「她這一走，我也不得不提前出院。還好我家林三娃在那邊聯繫好了醫生，讓我盡快過去。」

劉醫生辭職這事，說來話長。

一切都源於她父親捲入的那場醫療糾紛。那位去世的患者，屍檢報告顯示是冠心病發作，輸液可能誘發，但排除過敏反應致死。老醫生堅持自己用藥沒問題，是患者隱瞞了病史。可家屬不依不饒，咬定八十歲的醫生本就不該坐診，主管單位衛生院涉嫌監管失職。

他們開口索要兩百萬。衛生院當然不願認責，家屬轉頭就去了北京上訪。上級的督辦意見一層層壓下來，衛生院最終「墊付」了八十萬，轉頭卻要劉老醫生承擔這筆錢。

事情就這樣變了味──從醫患糾紛，變成了衛生院和一位老醫生的對峙。劉醫生替父親叫屈，自然不肯出這個錢。沒想到壓力最後竟傳到了她所在的市一醫院。領導找她談話，限期解決家裡的「麻煩」，否則就調她去後勤坐冷板凳。

劉醫生心一橫，直接把辭職信拍在了桌上。周周從朋友圈得知，她已經啟動法律程序，誓言要為父親討回清白。後來，劉醫生去了民營醫院，業務做得風生水起，收入比在市一醫院時幾乎翻了一番。

不過這些都是後話。那會兒周周已經在馬來西亞生下孩子──又是個女兒，眉眼像她，脾氣也像。大女兒在當地學校適應得很好，跟繼父相處也還算融洽。只有留在昌城的那對兒女，依舊陷在撫養權拉鋸的僵局裡。

除了為她祝福，金悅和琴姊也做不了什麼。不過讓她們奇怪的是，經常在群裡和朋友圈曬幸福的周周，有一段時間忽然在網上消失得無影無蹤。（三一）