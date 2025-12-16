她等著我說話，她不敢動。但我有什麼話可以說？我只覺得滑稽。孫景睿這樣的老實人都有機會出軌，我小看他了。

「不好意思啊！我臨時過來，也沒提前說一下。」

那個女人滿臉通紅，緊緊抱住雙臂。我不忍心了，嘆口氣，去客廳沙發上坐下。那個女人衝回臥室，很快，一陣風似地穿上鞋，「匡噹」一下關上了門，跑掉了。

孫景睿低著頭坐我對面，兩隻手在褲子上擦了又擦，想說什麼不敢說。我的心往下沉了又沉，說不難過是假的。篤定地以為永遠在身邊的男人變了心，我以為我對不起他，沒想到他也會對不起我。

對不起？我還是俗氣了。婚姻裡，「誰對不起誰」這種觀念，只有我媽才會有。我一個自詡不庸俗的現代知識女性，竟然琢磨起「誰對不起誰」這種嗆俗至極的邏輯關係。這也好吧，大家好聚好散。我糾結了兩三年，我的內疚、我的不忍心原來毫無意義，罷了、罷了。

我問他：「我餓了，我能吃飯了嗎？」

他驚訝地看著我，過了幾秒鐘，大概只有兩三秒，他起身回了臥室，重重地關上了房門。

我真的餓了，去廚房裡搬出他做的兩個江西小炒，盛了一碗米飯，把菜都吃光了。一邊吃，我一邊可惜，孫景睿的廚藝挺好的，越來越好了。他一個人在南昌教書，下班後獨自回家，逐漸培養出研究廚藝的愛好。

我不喜歡做飯，從小就討厭我媽在廚房裡煎炒烹炸忙碌的樣子。我很少給他做飯，我甚至不給自己做飯。我寧可啃麵包、街邊吃碗粉，我不願意在廚房裡為男人煮飯揮汗，我才不會讓他習慣我的服侍。

我不賢慧、不勤快，我不是好女人，我不做人人誇讚的好女人。我要那種名聲做什麼？（二七）