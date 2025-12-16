圖／123RF

只是在某個午後，當陽光以無意刁鑽的角度穿透窗櫺，灑在一位客人抬起的右手上。光影交錯的那一瞬，梅香呼吸一緊，恍惚間一把生鏽的鋤頭，猛地掀開她記憶沉睡的土壤。不過她已經長大了，那隻神手不再讓她顫慄。她微微一笑，更專注地俯下身，讓指甲上的百合花瓣，綻放出驚心動魄的精緻。

這位偏愛百合的女子名叫戴安娜，是梅香的常客。她年約三十八歲，藍眸雪膚，氣質溫婉典雅，是個講究細節的精緻女人。她的一雙手最吸人眼球，十指纖長、肌膚瑩白，在燈下宛若半透明的琉璃藝術品，隱隱透出神聖的光暈，讓梅香聯想起女神的手。

叔婆從業美甲三十年，也坦言從未見過如此晶瑩華美的手。戴安娜落落大方地分享說，她的親友與學生都為之著迷。「尤其是那幾個最調皮的孩子，」她舉例道，曾有頑童上課時把鞋子踢到了天花板，其他老師束手無策，「但他們會為這雙手著迷，安靜下來。你看，再枯燥的課，他們也不會分神。」她說著，優雅地舉起雙手，語氣中帶著毫不掩飾的驕傲，「我可以引領他們去任何地方。」

梅香心底湧起讚美的衝動，可惜她的英文尚不流利，言辭總是磕磕絆絆，難以盡表心意。戴安娜人美心善，對梅香充滿耐心與關懷。她邀請梅香去教堂的免費英語班，她自己每周就在那裡擔任義工老師。

戴安娜的本職是紐約一家公立小學的教師，得知梅香曾在中國任教，便鼓勵梅香去學校攻讀學位。梅香坦言要掙錢謀生，抽不出時間。戴安娜便給出建議：可以先從大學旁聽開始，慢慢適應環境，之後通過考試成為兼職學生，每學期修一門課。這樣既不影響工作，也能逐步提升。

「記住，教育能改變你的視野與認知。」戴安娜說出這句話時，梅香眼睛熠熠生輝。她從小便深信，知識能改變命運。戴安娜用她那隻優雅的手，緊緊攥住了梅香的手，梅香起初感受到她掌心傳來的暖意與力量。但戴安娜久久不願放手，那隻手彷彿膠著在她手上，隨後，另一隻手竟抬起來撫上梅香的臉頰。陌生的觸感在肌膚上蔓延出一絲異樣，讓梅香心頭驀然升起莫名的不安。

梅香不願多想，美國人天性待人熱情，再說她已將戴安娜奉若女神，自然聽從她的指引。她去大學旁聽，第二學期便計畫準備託福，然後是GRE，爭取通過入學考試成為研究生，並將工作時間調整為一周三天……戴安娜為她點亮了一條光芒四射的道路。

正當她滿懷信心，準備攀登人生的下一座高峰時，猛然一個回頭，戴安娜許久未出現在美甲店。梅香主動聯繫多次，可電話那頭始終沒有回音。

叔婆神祕一笑，把一張中文報紙放到梅香的眼前：一排黑色大標題赫然入目，梅香的血液瞬間凝固成土：〈曼哈頓 女教師被控猥褻男童，疑利用信任多次犯案〉。報導旁邊配著一張照片，雖然面部模糊不清，但梅香一眼認出那就是戴安娜。戴安娜被指控利用教學之便，對班上一名十歲的男童猥褻，用手觸碰男孩的私處。她被捕後拒不認罪，向警方聲稱那只是一種「常識教學」，並說男孩一直很崇拜她，崇拜她的手，認為那是天神的手。

神手？

這兩個字像從地獄深處爬出的幽靈，帶著1966年夏日的燥熱和騷動氣息，猛然攫住了梅香的心臟。時光的浪潮轟然倒灌，將她吞沒。歷史的天空在瞬間摺疊。她看見了唐建國站在革委會大院門口，高高舉起那隻與毛主席握過的手；她看見自己怯生生地伸出小手，與「神手」激動相握；她聽見秦奶奶撕心裂肺的哭喊聲中，唐建國在批鬥會上，試圖揮動自己跌落神壇的右手。然後是戴安娜美輪美奐的手，那隻手摸向自己的臉，梅香能看見指甲上綻放的百合花，花瓣間忽然蠕動著猙獰的蛆蟲。

梅香一陣惡心，剎那間的衝動，她想衝進衛生間洗滌自己的雙手，但她釘在原地沒有動。周遭的世界在眩暈中褪色，叔婆的聲音一直尖銳地迴旋在她的耳畔：「從來不知道戴安娜這般厚顏無恥，她居然在法庭上炫耀她的妖精手。她以為她是誰？她還能迷住法官和陪審團？」

那個夜晚，梅香在火柴盒般的公寓裡徹夜未眠。窗外是曼哈頓凌晨的燈光，閃閃滅滅地落在她的手上。她怔怔地看著自己的手，握過虛幻的神明，穿越不過的恥辱，長年的化學接觸，讓它略顯粗糙，卻能在方寸指甲上，妝點一個神奇斑斕的世界。

梅香有些明白了，這世上哪裡有什麼神手，誰不是凡人之手？可以創造，也可以毀滅。（下）