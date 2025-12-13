我的頻道

生養是一條河（二七）

徐徐
夏秋之時，他們安居於大西洋畔的小城；冬春之際，則回到沒有積雪的昌城。

「你怎麼不在那邊做手術？現在是初夏，你應該在加拿大啊。」周周快人快語地問。

「那邊的醫生，一輩子能見到幾例節育環？」琴姊笑著說，她取下了鼻樑上的眼鏡，擦了擦又戴上，然後慢悠悠接下去：「去年我在那邊做白內障手術，倒是收穫一個意外的驚喜。我原來有一千多度的近視，手術時植入人工晶體，竟然矯正到了兩百五十度。如今戴上淺度數的眼鏡，別人都說看著精神多了。」

說到這裡，她抬手輕輕揉了揉眼角，語氣裡帶著幾分自嘲：「可我自己第一眼瞧見的，倒是這些年悄悄爬上來的一道道皺紋，還有這越來越明顯的黃褐斑。」

周周大笑起來：「視力好了，反而嫌棄自己了？這樣吧，琴姊，等你出院，我請你去做一次高級護理，好好驚艷一下你家老先生。還有你，金悅，我也得管一管──我得把你那副『怨婦』形象，從內到外，徹底翻新！」

金悅皺了皺眉，低聲反駁：「我哪有什麼怨婦形象，你少誇張了。」

「『我不高興，生人勿近』，你臉上全寫著呢。」周周說，一邊還示範般地垮下臉，笨拙地復刻出一個愁苦的表情。

「我哪有……」金悅被她逗得噗嗤一樂，身體一顫，手背上的針頭被牽動，疼得她「哎呀」叫了一聲。

「怎麼了？怎麼了？」伴著周周和琴姊的驚呼，一個身著白襯衫的身影，從門口一閃而入，三兩步就竄到了中間床。他微微發福，動作卻很俐落，小心地避開管線，輕輕捧起了金悅正在輸液的手。

金悅先是吃了一驚，幾乎是下意識的，就想把自己的手從他溫熱的掌心裡抽回來。（二七）

加拿大

作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

