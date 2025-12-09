我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

東京雨（二）

水仙
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖／趙梅英
圖／趙梅英

那時的日本，正遭逢十年一遇的強颱風。陳岩在碼頭剛卸完最後一箱冷凍鮪魚，工頭遞給他一個薄薄的信封，「明天不用來了，碼頭要停業整頓。」

雨水像冰冷的鞭子抽打在他身上。他捏著那個輕得可憐的信封，站在突然變得空蕩蕩的碼頭上，一瞬間竟不知該往何處去。

就在他心灰意冷時，風中傳來一絲微弱的啜泣聲。他循著聲音，走到一排巨大的集裝箱後面，發現一個穿著紅色衣裙的嬌小身影，正蜷縮在角落裡，渾身濕透，不停發抖。

「你……還好嗎？」他用生硬的日語試探著問。

姑娘抬起頭，雨水把她的妝容都沖花了，露出底下那張異常青澀的臉龐。

「我……我不知道該去哪裡……」她開口說的，竟然是中文，帶著江浙一帶特有的軟糯口音。

這鄉音像一道電流。他猶豫了一下，脫下了自己身上的雨衣披在她身上，「先離開這裡吧，颱風越來越大，這裡太危險了。」

他把她帶到附近一家廉價的商務旅館。姑娘在浴室裡待了非常久，當她終於出來時，寬大的浴衣更顯得她身形瘦弱。

「我叫美智子，中文名叫招娣。」她低聲說，「在銀座的一家酒吧工作。今晚……一個客人給我的酒裡下了藥……」

她斷斷續續講述了自己的故事。來自上海郊區，一年前被所謂的「好朋友」騙到日本，護照被扣，欠下巨債，不得不在指定的酒吧陪酒還債。

陳岩看著她蒼白的小臉，突然想起了自己遠在上海的妹妹。

「你先安心住在這裡，」他把身上剩下的紙幣都放在床頭，「明天我再來看你。」

當他走到門口時，美智子突然從背後緊緊地抱住了他：「別走……求求你……我害怕……」

她的身體在他背後劇烈地顫抖著。那一夜，颱風咆哮，撕扯著整個世界，而這個狹小簡陋的房間裡卻異樣安靜。他們和衣而臥，美智子自始至終緊緊抓著他的一隻手。

4

「那天晚上，她一直在做噩夢，哭著喊媽媽。」陳岩望著杯中微微晃動的清酒，眼神變得遙遠，「我才知道，她其實只有十九歲。」

為了生存，也為了能照顧美智子，陳岩在歌舞伎町找到了一份夜店保安的工作。靠著早年偷渡過來，後來通過特殊渠道取得身分的「老華僑」幫忙，他勉強立住了腳，但始終游走在法律的灰色地帶。他在北新宿區租下了一個只有六疊大小的老舊公寓，和美智子開始了共同生活。

美智子不再去銀座的酒吧，而是在公寓樓下的便利店找到了一份收銀工作。每天傍晚，她會用電飯煲做好便當，安靜地等待陳岩深夜下班回來一起吃。

「她做的飯糰，總是捏得不太好看，」陳岩的嘴角泛起一絲真切的笑意，「米飯要嘛太鬆散、要嘛捏得太緊。裡面放很多、很多的烤鮭魚碎，說我工作辛苦，要多吃點好的。」

周末，他們會搭乘擁擠的山手線，去淺草寺祈福，或在上野公園散步。美智子尤其喜歡在雷門前拍照，每次都要擺出同樣的姿勢，臉上努力綻放出最燦爛的笑容。

「她總說，等我們攢夠了錢，就回家鄉開個小店。她要做全鎮最好吃的生煎包和咖哩牛肉湯。」

然而，幸福的時光總是短暫。美智子過去的客人偶爾會在街上認出她，有些還會上前糾纏。為了保護她，陳岩沒少跟人起衝突，他臉上那道疤痕就是那時留下的。

「有一次，三個混混在便利店門口纏著美智子。我衝上去跟他們打起來，」陳岩下意識地摸了摸臉上的疤痕，「其中一個用破酒瓶子劃的，在醫院縫了十八針。」

1998年春天，櫻花綻放的季節，美智子發現自己懷孕了。他們坐在公園鋪滿落櫻的長椅上。

「我們結婚吧。」陳岩握著她的手說。

美智子卻猛地抽回手，低聲哭了起來：「不行……我的護照還在那些人手裡，我……我是個沒有身分的人……」

「沒關係，總會有辦法的。」陳岩將她攬入懷中。

從那時起，陳岩開始更加拚命工作。白天在建築工地、晚上在夜店，周末還接零散機修活。他像一個上了發條的機器，目標只有一個：盡快攢夠錢，幫美智子贖回護照。

然而，就在美智子懷孕五個月時，她開始出現嚴重的孕期高血糖和劇烈的情緒波動。醫生診斷這是產前抑鬱症，需要家人的悉心陪伴。但陳岩為了賺取那份沉甸甸的「未來」，陪在她身邊的時間反而越來越少。（二）

護照 日本 血糖

上一則

周末的樂趣

下一則

米農場班長陳燕卿帶台灣米衝出去 連國際機場都有賣

延伸閱讀

全球人口最多城市排行出爐 雅加達暴增3000萬人超車東京

全球人口最多城市排行出爐 雅加達暴增3000萬人超車東京
外國旅客激增 日本東京擬收3%住宿稅 不設上限

外國旅客激增 日本東京擬收3%住宿稅 不設上限
東京卡車衝上人行道 2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛

東京卡車衝上人行道 2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛
「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？