我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

月下松影（八）

草白

你們在幹什麼？都是哪個班的？為什麼不在宿舍裡睡覺？沒有人說話。

所有人都低著頭，不知該如何解釋這一切。低頭的剎那，她們還懷著僥倖，希望這一刻是電影裡的場景，即刻會被切換過去。燭光被吹滅了。朗讀聲戛然而止。米亞發現，手電筒的光束射至圍牆外面，在對面民居的牆上，映出一道道不規則光斑。她很想隨著那光斑，就此消失。

就在這時，于鷚的聲音從黑暗中跳出來：我們什麼也沒做，我們在讀書、在學習！她將詩集高舉過頭頂，大聲嚷嚷著，兩行清淚掛在臉頰上。眾人被她的表情嚇著了，兩位闖入者不得不將手電筒發出的光線掐滅，跟在沉默的人群後面，下了水泥台階。

校園裡異常安靜，連鳴蟲都停止了嚼舌根。有人在夢裡發出哭泣聲，夢醒後，枕上還沾著淚。有人將帶鎖日記本、櫻花粉的信紙以及明星大頭照，埋到松樹林裡。好像整個校園，只有那裡才是安全的。松林比以往更幽靜，樹冠撐起更多的綠意和祕密，即使有月光和日光洩下，也不妨礙人們繼續做夢。

地理課上，蘇老師第一次沒有用完米亞的白色粉筆。他只用了一支多一點，剩下的大半截孤零零地躺在粉筆盒外面，就像一支石化的煙蒂。擦黑板時，米亞也只用了平日不到一半的力氣，便將那些字徹底抹去。在此之前，它們可沒有那麼容易擦掉。

米亞照舊擺上兩支粉筆，長短一致，一支像是另一支的複製品。課堂上，偶爾兩人的眼神相交，米亞快速低下頭，她不想讓蘇老師知道自己在同情他。她陪同學交作業，去過那個車廂式的宿舍。（八）

上一則

阿米哥

下一則

「每段死亡都故事」作家郭強生整理父母遺物開啟新關係

延伸閱讀

10州曝13起…ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 FDA調查汙染

10州曝13起…ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 FDA調查汙染
ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 10州發生13起 製造商召回

ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 10州發生13起 製造商召回
光復終於復課 災民拿著手電筒烤肉喊「活著真好」

光復終於復課 災民拿著手電筒烤肉喊「活著真好」
光復災民中秋拿手電筒烤肉 他泥濘中找回女兒送的紅包笑了

光復災民中秋拿手電筒烤肉 他泥濘中找回女兒送的紅包笑了

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
紐約皇后區法拉盛緬街7號地鐵站旁的報攤，世界日報剛擺上架，華人讀者立即搶購。(本報檔案照)

人生的第一個指南針

2025-12-01 01:01
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出