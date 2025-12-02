我無法共情我爸，從小到大，我媽做家務、帶孩子，還要上班。她在家裡不停忙碌，而我爸在睡覺、看電視、和客人閒聊，一本《三國演義》他都翻爛了。我媽太辛苦了，我希望我爸給我媽道歉。他已經病了，不需要改了，但他應該給我媽說一句「辛苦了，這個家多虧了你」。我爸背過身不理我，他沒有力氣發脾氣了，也不敢罵我了，可他並不打算退讓。

我哥勸我爸服個軟、道個歉，讓我媽回來陪伴他最後的日子。我爸罵他沒良心，男子漢大丈夫，就算死了，也不能給個女人認錯。我哥很無奈，站起身就走了。他總是那樣，走開、逃開，把戰場丟給女人們，從前是扔給媽媽。

我不能摔門就走，忍得心臟難受。才出去了半天，醫院打電話找我簽字，護工也打電話，說我爸又鬧著不肯吃藥也不吃飯，我只得回去。

我爸不肯化療，標靶藥效果不好，醫生說，他最多只有兩個月了。

如果只有幾十天、如果他們不願意和解，我又何必勉強？我能勉強誰呢？

我們這代人需要聽話，但不能要求○○後的孩子們聽話。這個社會的價值觀變化太快了，我恰好成了夾心餅乾的餡料，黏合，隱身，被擠壓著，也承受著。

最後那幾天，我爸瘦得像一具活骷髏。他對一切都不滿意，他覺得他被整個世界辜負，所有人都不好，命運更不好。年輕時受家庭拖累，娶妻不賢、兒女不孝，他很痛，他要發泄所有的憤怒。

那些日子，我整夜、整夜睡不著，人都麻木了，機械地做這個、那個。周圍的病人家屬疲倦地、麻木地、毫不掩飾地看著我，等著看我崩潰，號啕大哭，等著看我們家人大吵大鬧。（一三）