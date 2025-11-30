生養是一條河（一四）

5

與阿明達成的最終協議是：周周帶著一半債務和大女兒的監護權離開。女兒被送回老家讀書，她則登上了飛往新加坡 的航班。

經過這一番折騰，周周對生活的理解徹底變了。她覺得，自己前半生活得太過委曲求全，後半生一定要過得瀟瀟灑灑才是。她是這麼想的，也是這麼做的。她不再約束自己，喝酒、熬夜、頻繁換男朋友，怎麼高興怎麼來，彷彿要用盡全力活出一個新的自我。

她和前任公婆保持著良好的關係，平時經常有微信 溝通。前婆婆告訴她，阿明和那個女人結婚了，一起住在外面。兩個臭味相投的靈魂，一起進賭場、一塊吸麻古，好不快活。

周周知道，那種得過且過的快活，注定長久不了。她的心裡已有清晰的打算：先賺錢還債，等有了經濟實力，就爭取另外兩個孩子的撫養權。

誰知天不遂人願。周周剛還清債務，身體便亮起了紅燈。心悸、乏力，讓她幾乎撐不住每天的工作。新加坡的醫生告訴她，生物瓣膜到期，需要更換了。

「不是說可以用十年嗎？我才用了七年。」周周終於想起保質期這回事。

醫生好脾氣地笑了笑，不知是出於憐憫，還是笑她無知。他點著頭說：「十年只是一個平均預期。保養得好，用十五年的也有。」

周周不是沒想過要好好保養自己，只是現實沒給她留下多少餘地。她一直被生活推著向前奔跑，不知不覺間，就把自己的健康拋在了身後。

第二次手術，她飛回國內，找了原來的主治醫生。出於經濟考慮，也為了避免以後再次開胸，這一回她選了機械瓣膜。手頭的錢不夠，母親瞞著父親，把房子抵押了出去，這才湊齊了手術費。（一四）