請別再叫我darling（全文完）

自己一張嘴，語言也存在著障礙，誰能證明自己的清白？那個女老師？那個熊孩子收回自己的胡亂指控？馬大寧不敢多想，也知道胡亂猜疑也沒有任何用處，還是一個字：等。

玉蘭花落地成泥的時候，劉芸查看丈夫的郵箱，終於收到了教委的回覆，這一次還是琳。琳在郵件裡寫道：經過調查，我們認為這件事屬於行為不當，「行為不當」這個字眼，琳特意塗了黃色，你可恢復工 作，但是不能再靠近那個孩子，也不能回原來的幸福小學。我們可以安排你到島西的一所學校做臨時工作，等到下一個輪選的時候，你再自己任意選擇學校。

劉芸把郵件翻譯成中文，微信 發給了丈夫馬大寧。馬大寧正在曾經工作過的稅務局大樓前，看著那座幾乎要衝向雲端的高層建築。他想像著如果沒有辭職、如果沒有出國，如今已經從稅務局退休了吧。或許已經從處級、副局級離休了吧？馬大寧不敢想下去，他知道自己的家在魁北克 ，那個被華人老鄉們稱為新時代「寧古塔」的寒冷之城。

還得回去當驢，還得繼續拉磨、還得繼續搬磚，還會有熊孩子叫自己darling嗎？馬大寧不知道，也不願意知道。他想，這一次度假回去，改名字是首要任務。自己這回改叫弗朗斯瓦‧馬，一個地地道道魁北克男人的名字。

從此，別再給任何人機會叫我darling。

馬大寧收到工資條的時候發現，自己一天工資也沒有被扣。他知道，很顯然，那個孩子，就是一個熊孩子，別人都知道，除了傻乎乎的自己。

還是那句話，我改名字，從此別再叫我大寧，也別再叫我darling！（全文完）