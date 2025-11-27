我的頻道

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

請別再叫我darling（五）

紅山玉
辦公室裡還有另一位馬大寧只見過一次面的老員工，兩人聽了劉芸幫忙翻譯的馬大寧的解釋，都說相信你馬大寧是妥妥的好人，我們都會替你說話。

只能等。我回國探親吧，我九年沒回去了。馬大寧跟老婆劉芸商量著。

也只好如此，丈夫應該換個地方去散散心，這樣的人生打擊他從來沒有經歷過。劉芸和馬大寧一個鍋裡攪馬勺的日子已經二十多年時間了，丈夫跟陌生人說個話都臉紅，怎麼可能做出扒別人褲子的事情？更何況對方還是個孩子。對方是個熊孩子。對，熊孩子。馬大寧忽然想起來那天正副校長找自己談話的時候，副校長跟校長安德魯嘀咕了一句，說乍又是那個孩子。

乍又是那個孩子？又是？難道這不是他第一次給教工找這樣的茬兒？難道以前他犯過同樣的事？難道以前有別的倒楣蛋和自己一樣，攤上解釋不清的纏身事？馬大寧的眼裡忽然有了一絲光亮，或許有讓自己清白的那一天。但是沒辦法，只能等。

當馬大寧走在上海淮海路街頭的時候，粉色的玉蘭花已經綻開了花苞。遙遠的魁北克正大雪紛飛，教室的走廊裡又會是什麼樣？是否有人在做原來自己做的這份工作？自己是否還能重回教委工作？馬大寧都不知道，他只知道自己行走的街道上，迎面而來的是故鄉的春風。春風裡飄蕩著的還是自己一腔的愁緒……

劉芸一個人帶著小兒子，繼續著自己的家具生意。不管怎樣，生活總是要繼續，在私校讀書的小兒子的學費還等著自己牛馬一樣不停拉磨來賺。而在上海休假中的馬大寧，心裡沒有一刻是平靜的。（五）

魁北克

紐約公共圖書館最佳 鄧敏靈「紀錄之書」入選

中國車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

全球最富裕城市 東京奪冠、紐約第二 前10大亞洲占4席

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

張翰上海徐匯區看7500萬婚房？ 售樓小姐姐蹲地服務

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
墾丁椰子蟹。（取材自墾丁管理處）

天選椰子蟹

2025-11-21 01:00

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

