請別再叫我darling（五）

辦公室裡還有另一位馬大寧只見過一次面的老員工，兩人聽了劉芸幫忙翻譯的馬大寧的解釋，都說相信你馬大寧是妥妥的好人，我們都會替你說話。

只能等。我回國探親吧，我九年沒回去了。馬大寧跟老婆劉芸商量著。

也只好如此，丈夫應該換個地方去散散心，這樣的人生打擊他從來沒有經歷過。劉芸和馬大寧一個鍋裡攪馬勺的日子已經二十多年時間了，丈夫跟陌生人說個話都臉紅，怎麼可能做出扒別人褲子的事情？更何況對方還是個孩子。對方是個熊孩子。對，熊孩子。馬大寧忽然想起來那天正副校長找自己談話的時候，副校長跟校長安德魯嘀咕了一句，說乍又是那個孩子。

乍又是那個孩子？又是？難道這不是他第一次給教工找這樣的茬兒？難道以前他犯過同樣的事？難道以前有別的倒楣蛋和自己一樣，攤上解釋不清的纏身事？馬大寧的眼裡忽然有了一絲光亮，或許有讓自己清白的那一天。但是沒辦法，只能等。

當馬大寧走在上海淮海路街頭的時候，粉色的玉蘭花已經綻開了花苞。遙遠的魁北克 正大雪紛飛，教室的走廊裡又會是什麼樣？是否有人在做原來自己做的這份工作？自己是否還能重回教委工作？馬大寧都不知道，他只知道自己行走的街道上，迎面而來的是故鄉的春風。春風裡飄蕩著的還是自己一腔的愁緒……

劉芸一個人帶著小兒子，繼續著自己的家具生意。不管怎樣，生活總是要繼續，在私校讀書的小兒子的學費還等著自己牛馬一樣不停拉磨來賺。而在上海休假中的馬大寧，心裡沒有一刻是平靜的。（五）