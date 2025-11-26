我的頻道

意難平（七）

王婷婷
後來，我媽和我爸幾乎不說話了，做完飯端上桌，就去房間裡坐著。等我爸吃完飯，她才出來吃點殘羹剩飯。我爸飯後總是打開電視，她吃完洗過碗，就去房間躺著，再也不等著我爸大度地把遙控器遞給她了。

其實，我爸也有改變。他從未帶過我和我哥，他帶了孫子，又幫著帶了外孫女。主要是我媽帶，我爸生活不能自理，他跟著我媽才有飯吃。但我爸覺得，他這輩子幾乎完美了，跟上了新時代，也體諒了新女性，掃地了，也做飯了，甚至還帶娃娃了。無論是傳統觀念還是現代標準，他都很不錯。

我聽了我媽的話，找了個二姨夫那樣的人結了婚。家務活基本上都是孫景睿做，剩飯也是他的。我媽很滿意，我卻怎麼都過不下去，在春天小學畢業後，堅決地離了婚。為了盡快辦手續，加上長沙這邊的中學比不上孫景睿在南昌那邊的市重點，我同意了春天跟著他去南昌讀中學的條件。

幾個月後，我哥無意間知道，先彙報給了我爸。我爸很生氣，我媽也不滿意我離婚，但她習慣性地反駁我爸：「現在離婚也不是什麼丟人的事，你罵那麼難聽幹麼？」

我爸聽不得我媽頂嘴，轉頭罵她是上梁不正下梁歪，教壞了孩子、敗壞了家風。我爸罵我丟人現眼，讓翟家列祖列宗蒙了羞。我氣哭了，我說我去南昌撞見孫景睿和別的女人，那女的剛剛洗完澡，圍著個毛巾就出來了，我還能過下去？

我爸不說話了。過一會兒他又罵我：「早給你說了，做女人要有女人的樣子。誰讓你不去守著自己的男人，不想著好好伺候男人，總要壓他一頭，哪個男人能和你這樣子的好好過日子？」（七）

我的夢想

