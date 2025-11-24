請別再叫我darling（二）

圖／王幼嘉

劉芸剛放下和一家卡車公司的電話，正生氣間，馬大寧那句「出事了，回家再細說」的電話，像另一個炸雷一樣，在劉芸的耳畔響起。卡車公司老闆吉姆剛剛取消了一個先前報好的價格，吉姆說：你郵件裡寫的「一千七百公斤」，我看成了「一千七百磅」，我報的價格我做不了，你另找高人吧。吉姆幹過兩次這樣毀報價的事，偏偏這個運輸線，劉芸認識的卡車公司只有吉姆的公司。

當初詢價的時候，劉芸記得自己仔細跟吉姆確認了兩遍的，但是吉姆這會兒死活不幹了。可是劉芸給工廠報出的價格，是按照吉姆的報價算的運輸成本。這下子慘了，肯定要賠錢。心中惱火間，丈夫馬大寧「出事了」這幾個字，錘子一樣砸來，天啊！這個世界到底發生了什麼！

●

不知道發生了什麼，馬大寧自己問著自己。馬大寧推開門看見坐在沙發上發愣的老婆劉芸。我不知道發生了什麼，這一次他是對著劉芸說的。

怎麼回事？劉芸看著丈夫，出啥事了？一個破小學還能出啥人命關天的大事？怎麼你看起來這麼嚴肅？劉芸心裡還裝著吉姆毀約的事情，但是丈夫的臉色很難看，她不得不問個明白。

馬大寧一屁股坐在沙發上，用了十幾年的沙發「執拗執拗」地抱怨著，好像在說：嗨，主人，你壓斷了我的肋骨了。馬大寧脫下身上穿的那件藍色工作服，團成一個布團，一甩手扔到了樓梯旁，那布團很聽話地順著樓梯滾了下去。馬大寧喊了一嗓子：去你媽的幸福小學！

到底怎麼回事？劉芸忍著頭痛，想知道老實巴交、一腳踢不出個屁的老實人，到底這一天在學校經歷了什麼。

他說我扒了他褲子！他竟然說我扒了他褲子！這狗娘養的小崽子！

誰？劉芸被丈夫弄得暈頭轉向。劉芸想起來，以前丈夫曾經嘀咕過一句，她還記得自己跟丈夫說過，要離那些熊孩子遠一點。雖說是小學，可是學校裡各個族裔的孩子們都有，做為一個外來的語言不好的人，惹不起，總可以躲得起。可是今天馬大寧沒躲過，災難還是來了。

這個老實巴交的東北男人除了剛移民魁北克 那年，跟自己發過一次脾氣，把飯菜摔到牆上之外，再沒這樣歇斯底里過。可是今天到底是乍回事？

對，就是他。就那個、就那個孩子。回到家的馬大寧結巴了起來，顯然這個老實人今天徹底氣壞了。

到底哪個孩子？劉芸追著問。你們學校一堆的熊孩子不是？

那個、那個總管我叫darling的小子！大寧、darling！darling、大寧！我叫大寧！

那個兔崽子！馬大寧從沙發上抬起身子，在廳裡來回踱步。沙發缺少了壓迫自己的人，高興地吱呀了幾聲。

劉芸總算明白了。丈夫跟自己提過幾次，說要不花錢去把名字改了。自己爹媽給起的名字，叫著很好聽的馬大寧，到了魁北克，竟然被一個上法語小學的熊孩子，給自己起一個英文的名字darling。馬大寧看電視的時候，聽過好些男男女女互相稱呼darling，他還問過老婆d，arling是啥意思。劉芸說：不就是親愛的嗎？

白天在學校工作的時候，這個孩子經常突然間出現在馬大寧的身後或是旁邊，猛一嗓子喊一聲：darling！my darling！然後兩隻手在自己兩個眼角間往上推一下，再做個鬼臉，轉身就跑。darling馬大寧倒不是很介意，一個孩子喊自己darling，那又能怎麼樣？但是這孩子對著自己擠眉弄眼，表演出一副猴子模樣，馬大寧並不高興。尤其是那孩子偶爾用手把眼角推起的動作，馬大寧明白，這是對華人 最大的不尊重。

可是一個成年人對一個孩子，又能怎樣？我也從來沒有想過把他怎麼樣。我今天竟然扒了他的褲子？我沒有！肯定沒有！馬大寧回憶著白天發生的過往。走廊裡有淺淺深深的水痕、有星星點點的薄雪、有鞋底子帶進來的爛泥、有濺到牆上的泥水斑點。那孩子就在走廊裡跑，怕他滑倒摔跤，我一伸手想抓住他，攔住他跑。可我也沒有扒他的褲子呀！這叫什麼事？

馬大寧覺得，自己就算是長了八張嘴，也說不清這件事了。我的手是抓住了他的褲子邊線，可是我沒有扒他褲子呀！難道是我手中的力度有點大的緣故？馬大寧想不起來到底因為啥，自己被家長告了。家長說自己扒了他孩子的褲子，校長讓自己回家等通知。這屁大點的事兒難道還要調查幾天不成？

寫個說明吧！回憶一下寫個說明。咱倆法語都不好，叫大兒子給寫。劉芸出了一個主意。

老大亮亮聽著老媽在電話裡敘述著，在手機上打著法語。

第一句就要說「我沒有扒他的褲子」，一定要說這句。劉芸囑咐兒子亮亮。

沒一會兒工夫，老大寫了一段話發給了馬大寧。馬大寧也沒看，心想自己也看不出個啥，於是手指一點直接複製粘貼，給校長安德魯的郵箱發了過去。馬大寧長長喘了一口氣，他心想解釋完也就解釋完了，這又算得了什麼事情。自己沒有做虧心事，就不怕鬼叫門。

馬大寧發完郵件，心裡輕鬆了不少。他躺在沙發上，過電影般回憶著白天到底發生了什麼事。（二）