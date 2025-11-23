請別再叫我darling（一）

圖／王幼嘉

外面正下著雪，孩子們在鋪了一層薄雪的校園裡瘋跑。上課的鈴聲響過之後，孩子們像是一條條小魚一樣穿梭，游進了各自的教室，跟在他們「啪嗒啪嗒」腳步聲後的是鞋底帶起來的髒水。雪本就不厚，但是室內、走廊的暖氣早已經開啟，外面的雪被孩子們的腳踢打成了雨水般的泡沫，不一會兒走廊就成了一幅爛泥和髒水合成的水墨畫，一點都不美麗。

這狗娘養的天！ 馬大寧心裡默默罵了一句，手中的拖布卻越發用力起來。地滑可不行，哪個搗蛋鬼碰巧摔倒了的話，那就攤上事兒了。

darling！哈哈，darling！一句童聲在馬大寧背後響起，著實嚇了他一跳。他回頭一看，又是那個孩子！又是他！那孩子喊完這句話，朝馬大寧做了一個鬼臉，那動作就跟描述一隻成年猴子一樣，然後抬起腿就想跑。

因為地剛拖完還很濕滑，孩子跑起來容易摔倒，馬大寧想攔住這個孩子。他伸出手的同時，正碰上這孩子側過臉來，對著他又喊了一聲：嗨，darling，my darling！此刻馬大寧的一隻手正抓在這孩子左邊褲子的邊線，他手裡還是用了些力氣的。那孩子身子一扭，魚一樣掙脫跑進了教室。旁邊站著的一個女教師笑了一下，搖搖頭什麼也沒說，她應該是熟悉這個孩子的老員工吧。

樓道兩旁的教室裡，傳來孩子們嘰嘰喳喳討論什麼話題的聲音。

馬大寧繼續拖地。

三點半，孩子們陸續走出了教室，有的去了課後班，有的直接回家。馬大寧想索性等孩子們都走了以後，再一次拖地吧。他站在課後班的門口，想著今天還有什麼活兒沒做。那個總是喊他darling的孩子再一次路過他的身邊，這一次竟然破天荒沒有做鬼臉。馬大寧不知道這個男孩子是幾年級，更不知道他叫什麼，只知道這一定是一個調皮搗蛋的孩子。因為自從他知道自己的名字後，已經說不清叫了多少次my darling了。

馬大寧心想，自己來魁北克 二十多年了，還沒有哪個老外拿自己的名字開玩笑，這個孩子卻三番五次拿自己的名字取笑。大寧，確實聽起來像是喊darling。可是名字是父母給的，讀起來俗氣也好、動聽也罷，這都是沒辦法改變的事情。

人逐漸散去，管課後班的老師也互相聊起天來。

一樓大部分活兒都做完了，馬大寧準備去二樓收拾教室的衛生。他走過樓梯口的時候，看見一對夫妻正和校長交流著什麼，破天荒的是，女副校長也在旁邊。馬大寧記得這兩周女副校長應該在休假中，怎麼也來了學校？馬大寧沒有多想什麼，上了二樓。

二樓的教室和一樓一樣，地面早已經成了泥地，混合著孩子們不知道做什麼手工藝品，掉落到地上那些花花綠綠的紙片。紙片沾上水後，變成了地板的一層老皮一樣，馬大寧不得不一會兒貓下腰去揭那張皮、一會兒用吸塵器吸那些碎紙屑。天天如此，馬大寧想，我就是那菜市場收拾衛生的大爺、大叔，這沒完沒了的日子要混到六十五歲退休 才是個頭兒吧，想想就悲哀，我怎麼選了這麼個工作啊！

馬大寧邊幹活邊洩氣的檔口，腰間的電話響了起來：大寧，你到我辦公室裡來！

是校長安德魯。安德魯說話的聲音裡，帶著不容置疑的腔調。那意思是放下手裡的活兒，馬上來！

你今天扒了學生的褲子？安德魯看著馬大寧。

我扒學生的褲子！馬大寧一臉矇逼狀態。我什麼時候扒了誰的褲子？我怎麼不知道，我扒了誰的褲子！安德魯先生，你再說一遍，我幹啥了？我扒了誰的褲子？

那個孩子，那個經常喊你darling的孩子。

哦，馬大寧想起來了。今天自己是抓了他一下褲子邊線，但是他並沒有扒他的褲子。這跟扒他褲子有個屁關係？

我沒有。我沒有扒他褲子。馬大寧有點生氣，臉上的青筋都快暴起來了。

可是人家父母找來了，說自己兒子說被你扒了褲子。或者說，你是想扒他褲子。總之，人家家長發怒了，認為孩子遭到了你的性侵。平日裡笑容可掬的校長安德魯現在一臉陌生。

這是哪跟哪的事兒啊！馬大寧越想解釋，舌頭卻越不聽話，舌頭在嘴裡翻花，卻出不來一句清晰的話。本來法語就學得毛毛糙糙，只能應付個日常皮毛，這下子心裡氣急，結結巴巴卻更說不清楚了。校長安德魯看著眼前這個平常也不怎麼說話的員工，眼鏡後面那雙灰色的大眼睛轉了幾轉，說：你回家吧 ！等我消息。

馬大寧出了學校，回想著今天到底怎麼回事，想不起來，他不知道自己哪裡做錯了。那個總取笑自己名字的孩子，自己從來也不知道他叫什麼名字、是哪一個族裔，但是說心裡話，自己並不喜歡他。誰喜歡自己的名字總被別人取笑呢？可是自己扒了人家的褲子嗎？肯定沒有！馬大寧腦子裡昏昏沉沉，只好先給老婆打了個電話，說學校出事了，回家再細說。（一）