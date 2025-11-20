我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

生養是一條河（四）

徐徐
她這一說，連金悅也差點繃不住表情，她趕緊抿住了嘴唇。正琢磨著要不要配合表演，病房門「吱呀」一聲被推開了。護士小方端著治療盤站在門口，目光往房間裡一掃，眉頭立刻皺了起來：「探視病人，一兩個就行，這點規矩都不懂嗎？」

王主任訕笑著上前解釋：「我們是單位領導，特意來……」

「領導也得遵守規定。」小方打斷她，轉頭對金悅說：「二床，醫生找你談話，現在就去。」

金悅朝周周投去探詢的一瞥。四目相對的瞬間，她明白了，小方不是周周搬來的救兵。她緩慢地掀開被子準備下床，周周心領神會地伸手去扶她的胳膊，同時故意拔高嗓門，讓滿屋子的人都聽得清清楚楚：「慢著點！你剛才還說頭暈呢，當心別摔著了！」

「沒什麼事吧？」王主任他們也緊張了，下意識地便讓開一條路。金悅垂下眼，聲音帶著恰到好處的虛弱：「主任，對不起，我先去一下。」她腳步虛浮地跟著護士往外走，走到門外，還聽到工會主席不死心的叮囑：「小金，等會兒我們再聊啊……」

金悅頭也不回地「嗯」了一聲，心裡卻已經打定主意，等會兒到處逛一圈，看他們耐不耐得住性子。

3

金悅猜測，劉醫生是要找她做術前談話，告知風險，再簽那一遝讓人心慌的知情同意書。想到這裡，她忽然一個激靈──不會要求家屬簽字吧？萬一是這個要求，那汪明亮可就如願了。他會簽字才怪。

心懷忐忑地推開醫生辦公室的門，等在那裡的卻不是安排她入院的劉醫生。一位戴著細框眼鏡的男醫生從電腦前抬起頭，看了她一眼，目光很快又回到螢幕，手指繼續滾動著滑鼠滾輪。（四）

自勉

不認為AI泡沫化 安謀副總：發揮算力 最小能耗創最大效能

8.6萬人本月中旬罷工兩天 加大醫療系統史上最大罷工

健信醫保健康日成功舉辦 眾多機構齊聚支持社區健康

紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
（圖／123RF）

吃不到的荔枝

2025-11-12 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00
趙之謙〈行草書七律瑞安圍城扇〉。

「恐怖分子」陳教授（上）

2025-11-18 01:00

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

