張杰槍擊案始末（三）

圖／王幼嘉

我們班有三個麗，高麗、張曉麗、吳小莉，真的像三顆星星，其中吳小莉最為耀眼。她不僅數理化成績好，還能歌善舞，彈一手好琵琶。我們與她交往不多，第一次交往是因為連衣裙。

是的，是因為白色連衣裙。我們三個買了同款連衣裙，小掐腰，領口是半月形，燈籠袖，現在想想真是好看。雖然連衣裙是一樣的，我們三個穿在身上卻各有不同。我們驚艷了全班。我們走進班級時，迎來注目禮，眼睛最亮的就是吳小莉。

下課時吳小莉走到我面前，對我說連衣裙真漂亮，在哪裡買的？我告訴她，是我媽媽在秋林買到的。她說她也要買。她上下打量地說：真好看，好像舞台上的小仙女。她這樣說的時候，我很羞澀，不好意思，我覺得自己的臉都熱了。

燕子和小紅也過來了，因為我們三個座位很近。那天我們也穿了涼鞋，白色拉帶的帆布涼鞋。為了讓鞋更白，我們還塗上了白鞋粉。那天我塗的是牙膏，因為沒有白鞋粉了，而牙膏更白。

但更多的時候，吳小莉離我們很遙遠。我覺得我和燕子和小紅更喜歡文學、更喜歡風花雪月，但是吳小莉不是。吳小莉有一種理性思維，她明朗熱情、目標明確，她說她喜歡物理，她想做居禮夫人。她這樣說時眼睛發亮，讓我們感到驚訝。我因為她的理想感到自己的渺小，我從來沒有想過成為居禮夫人。而做科學家，這是我們那個時代的至高理想。

高二分班時，我去了文科班，吳小莉被居禮夫人激勵，留在理科班。從那時起，我們就很少一起上學、放學了。因為功課忙，也慢慢少了交流。

4

張杰槍擊 案的女主是吳小莉，案發當天我是不知道的。

那天我們正在早自習。數學老師突然衝進來，揮舞著雙臂，大聲說「趴下，趴到桌子下面去」，老師說完就開門出去了。

這時走廊傳來槍聲，傳來尖叫和跑動的聲音。男生們把桌子推著把門擋上。有的女生開始哭泣，我們蒼白著臉，我想。因為我看到明月蒼白的臉，她的大眼睛驚恐不安。樓裡突然安靜，我不知道發生了什麼。我想站起來，我旁邊是玻璃窗，可以望見走廊。

趴下。明月對我說，你不要命了。

我們沉默著。走廊裡很安靜，但沒有人發出聲音。我們好像埋伏的士兵，一動不敢動。不知道又多長時間，有人來敲門，是班主任李老師。有人開了門，李老師閃身進來，把門關上。他說都不要動，等待學校的通知。有人問發生了什麼，李老師說有人開槍。

大樓被層層包圍。外面站滿了人，人山人海。幾乎所有的家長都來了，不僅是家長，還有家裡其他人，兄弟姊妹、過路客、圍觀者、無所事事的人。有人爬上樹，在樹杈上坐著，向樓裡張望。我們像沙丁魚一樣被關在樓裡，一直到下午。

警戒解除，我們被放了出來。

現在放學，沒有課了。老師說。他臉色蒼白，而我們不說話，沉默著，魚貫而出。

據說這是一場情殺。張杰愛上了吳小莉，他給吳小莉寫了一封情書，被吳小莉拒絕了。不僅如此，吳小莉還把情書交給了老師。他們的老師，也是我高一的老師，公布了張杰的情書。李老師沒有說出張杰的名字，但幾乎所有人都知道，那是張杰寫的。

很多人後來回憶說，李老師公布情書時，張杰臉色蒼白，一直將頭埋在書桌下面。

但是，沒有人會想到情書事件的結果。

傳達室的老大爺後來回憶說，那天張杰穿了一件雨衣來上學，是工廠工人穿的雨衣，很厚，一面是黑色、一面是軍綠色。他把槍裹在雨衣裡，沒有人看到槍，也沒有注意到他神色異常。老大爺說，他並沒有注意到張杰的異常。

張杰在學校是一個很惹人注目的學生，他身材高䠷、熱情開朗，是運動會上出色的短跑運動員。槍聲一下，他的白背心就一馬當先。他穿藍色長褲，清潔乾淨的小平頭，他有一雙細長的眼睛，笑的時候很可愛。沒有人想到，他會持槍行凶。

張杰死了，他飲彈自盡，倒在一樓的拐角處。但究竟是哪一個拐角，沒有人能說清。這拐角處讓我有些心神不寧，在任何一個拐角處，我都會想起這件事情。當我們排隊進入樓道，腳步聲響個不停，有時我會莫名地低下頭，低頭看老舊的細長條木地板。

因為年久失修，原來的紅漆已經褪盡，露出斑駁的木紋。那些隱沒的剩餘紅色，就藏匿在木紋中。在某一個角落裡，那紅色也許還在，也許在我心神不寧時，突然看到那紅色，來歷不明的紅色、曖昧的紅色。我會突然停下腳步，愣一下，一絲懷疑湧上心頭。

那是不是他的血？我問自己。

我對他產生了強烈好奇，我好奇他的軟弱、他的決絕，他作案的來龍去脈、前因後果。我對這個被稱為凶手的人產生了同情，感到悲哀。

5

你怎麼能這樣。我對自己說。他是一個凶手。

「凶手」這個字眼，很強烈地刺激了我。第一次聽到有人叫他「凶手」，我顫慄了一下。（三）