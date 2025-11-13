我的頻道

冬青酒吧（六）

卓慧臻

「當然！歐洲對工程要求挺嚴格，做什麼都要申請，尤其需要周圍住戶參與意見，細節很多。有時住戶天馬行空的意見也挺不合理。」

「說來聽聽！」

「最近巴塞隆納的旅遊人數過多，買房增值的外國人也不少。房價上漲衝擊了本地居民權益，極端人士頻頻攻擊外國旅客……」提起這些煩心事，尚軒面有難色。

「那麼，現在推出新案子，是不是時機不對？」

「確實，不少正在興建的國際化公寓樓被迫擱淺。我們是英國承包商，雖然有點信譽，也難逃被責罵的危險。投資者也擔心外國買家減少，影響利潤！」

「誰能預料發展旅遊的城市會成為市民的夢魘？」艾薇喝完香檳，女侍者端來烤魚，火油吱吱咧響，香味四散。

「快吃吧！我會重新考慮，回英國後細審你的設計圖。」

「謝謝你！」尚軒注意到艾薇今天穿著細肩帶寶藍色上衣，耳朵戴了一副藍、綠碎石拼成的圓心耳環，好似海神之女，榮耀地從海上浮起。

11

晚餐後，他們沿街繞到尚軒設計的大樓。艾薇徹底被驚艷到了，新建工程外型新潮，用最結實的鐵料扭成花紋，密集排列，典雅地成為擋住艷陽的第一道帷幕。進門後，開闊的中庭又有分流的走道，方便住戶進出。後院做出共享的小亭，舒心優雅。

「頂部也呈現圓弧狀，線條很美！」艾薇嘖嘖稱奇。

「很高興你喜歡！流線是建築師夢寐以求的設計，高第說過：『直線屬於人類，曲線屬於上帝！』」

「嗯，真是名言！」

在另一個世界裡，尚軒不是陌生人。艾薇倍感恍惚，頭靠向他，他也不自主地摟住艾薇，觸及她的髮絲，輕吻了她。（六）

