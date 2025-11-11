再一睜眼，發現脖子落枕，還睡過了頭，差點耽誤專業課。她跟我講述此經歷時，幾度哽咽難言，說自己太可憐，發誓畢業就回國，一輩子再不踏出家鄉半步。

離群索居很可憐嗎？我倒從沒覺得自己有多可憐。而我上次獨自旅遊，距今多久了？將近十年了，那是在希臘，同行者中有位美國護士，說她遇到過一個因為買不起醫療保險 耽誤病情的越南 女孩，醫生做手術切開她的皮膚，發現癌細胞 已經擴散。只好原樣縫合，然後騙她說全治好了。

「她只有二十四歲，我們怎麼忍心告訴她實情……用白色謊言給她一點安慰吧。」那位護士的話令我猛地回過神來──為什麼突然想起這件事？我雙手按住胸口，試圖壓制莫名上湧的不祥感。

5

安安出事了。

骨盆骨折──她的更新嚇得我一激靈，一股冷氣從後脖頸生出，直通通地往下竄。我九旬高齡的姥姥就是在浴室摔倒，骨盆骨折後去世的。安安年輕，但這麼重的外傷，對原本健康指標就不佳的她來說，無疑是雪上加霜。萬一救治不當，會致殘甚至……我不敢想。

「天哪，到底發生了什麼？」「你傷得厲害嗎？」「有人照顧你嗎？」「你在醫院嗎？需要動手術嗎？」社友們的焦急透過手機屏幕，火燒火燎地蔓延過來，把我的心頂到嗓子眼。

「我吃了止痛藥，感覺好多了。現在躺在床上，一動也不能動……幸虧我剛換好洗乾淨的假髮，不妨礙自拍。」安安秒回。

「只有止痛藥？醫生給你開別的藥了嗎？」「有什麼我們能幫到你的？」「哪位社友住的離你近？讓她去看看你？」眾人仍舊不放心，話踩著話，趕得氣喘吁吁。（七）