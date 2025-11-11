我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

安慰劑盲盒（七）

胡剛剛
聽新聞
test
0:00 /0:00

再一睜眼，發現脖子落枕，還睡過了頭，差點耽誤專業課。她跟我講述此經歷時，幾度哽咽難言，說自己太可憐，發誓畢業就回國，一輩子再不踏出家鄉半步。

離群索居很可憐嗎？我倒從沒覺得自己有多可憐。而我上次獨自旅遊，距今多久了？將近十年了，那是在希臘，同行者中有位美國護士，說她遇到過一個因為買不起醫療保險耽誤病情的越南女孩，醫生做手術切開她的皮膚，發現癌細胞已經擴散。只好原樣縫合，然後騙她說全治好了。

「她只有二十四歲，我們怎麼忍心告訴她實情……用白色謊言給她一點安慰吧。」那位護士的話令我猛地回過神來──為什麼突然想起這件事？我雙手按住胸口，試圖壓制莫名上湧的不祥感。

5

安安出事了。

骨盆骨折──她的更新嚇得我一激靈，一股冷氣從後脖頸生出，直通通地往下竄。我九旬高齡的姥姥就是在浴室摔倒，骨盆骨折後去世的。安安年輕，但這麼重的外傷，對原本健康指標就不佳的她來說，無疑是雪上加霜。萬一救治不當，會致殘甚至……我不敢想。

「天哪，到底發生了什麼？」「你傷得厲害嗎？」「有人照顧你嗎？」「你在醫院嗎？需要動手術嗎？」社友們的焦急透過手機屏幕，火燒火燎地蔓延過來，把我的心頂到嗓子眼。

「我吃了止痛藥，感覺好多了。現在躺在床上，一動也不能動……幸虧我剛換好洗乾淨的假髮，不妨礙自拍。」安安秒回。

「只有止痛藥？醫生給你開別的藥了嗎？」「有什麼我們能幫到你的？」「哪位社友住的離你近？讓她去看看你？」眾人仍舊不放心，話踩著話，趕得氣喘吁吁。（七）

醫療保險 越南 癌細胞

上一則

江西南昌海昏侯墓 首次發現秦漢時期全本「詩經」

下一則

日本之旅

延伸閱讀

藥廠涉瞞孕婦服止痛藥泰諾生自閉兒風險提高 德州提告

藥廠涉瞞孕婦服止痛藥泰諾生自閉兒風險提高 德州提告
德州對止痛藥Tylenol藥廠提告 指控導致自閉症風險提高

德州對止痛藥Tylenol藥廠提告 指控導致自閉症風險提高
以為閃到腰就醫 78歲婦照X光才發現脊椎骨折

以為閃到腰就醫 78歲婦照X光才發現脊椎骨折
停經後女性防骨鬆 這類人更易骨折 多數患者不自覺

停經後女性防骨鬆 這類人更易骨折 多數患者不自覺

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

媒人難當

2025-11-05 01:02

不合時宜

2025-11-07 01:00

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30