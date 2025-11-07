只要一直贏（全文完）

手機屏幕上是麗莎的最新動態：「終於拿到限制令，但為什麼我還是做噩夢？」

配圖是一張法庭文件，邊緣被打碼處理，但依稀能看到「Stalking」（跟蹤）和「Psychiatric Evaluation」（精神評估）的字樣。

晚上，枚紅不知怎麼，就走進了小雨的臥室。

窗外，滿月懸在病院的方向，像一塊冷漠的銀幣。她僵硬地躺在女兒身邊，兩人之間隔著足以再躺一個人的空間。

「你知道嗎？」小雨突然說，「艾倫小時候偷過爸爸的抗焦慮藥。」枚紅的心臟停跳了一拍。「那時他十二歲，剛輸掉西洋棋比賽。」小雨的聲音輕得像羽毛，「他問我『怎麼才能不害怕失敗』，我說我不知道……其實我知道。」

牆上的自畫像在月光下泛著青白。枚紅突然發現，每張畫的耳朵都被塗成了誇張的螺旋形──像在竭力聆聽什麼永遠聽不見的聲音。

小雨翻過身，第一次直視母親的眼睛：「只要你們允許我們失敗一次就好。」玫紅點點頭，把女兒緊緊摟在懷裡，失聲痛哭。她拿出女兒藝術系的通知書……

第二天清晨，枚紅破天荒地煎了荷包蛋──小雨最喜歡的那種，蛋黃半熟，邊緣焦脆。吳志明盯著盤子看了很久，突然說：「我今天去單位。」他的燒退了，但眼睛比高燒時更紅。餐桌上擺著撕碎的《紐約時報 》──頭條是〈亞裔 精英家庭的隱性代價〉。

小雨安靜地吃著蛋，右手腕從袖口露出來，那些傷疤在晨光中像一道道小小的、癒合的閃電。枚紅伸手想摸女兒的頭髮，卻在半空停住了。二十年來，她第一次不知道該怎麼做一個母親。

窗外，救護車鳴笛聲由遠及近，不知駛向誰的悲劇。（全文完）