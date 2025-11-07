我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

只要一直贏（全文完）

水仙

手機屏幕上是麗莎的最新動態：「終於拿到限制令，但為什麼我還是做噩夢？」

配圖是一張法庭文件，邊緣被打碼處理，但依稀能看到「Stalking」（跟蹤）和「Psychiatric Evaluation」（精神評估）的字樣。

晚上，枚紅不知怎麼，就走進了小雨的臥室。

窗外，滿月懸在病院的方向，像一塊冷漠的銀幣。她僵硬地躺在女兒身邊，兩人之間隔著足以再躺一個人的空間。

「你知道嗎？」小雨突然說，「艾倫小時候偷過爸爸的抗焦慮藥。」枚紅的心臟停跳了一拍。「那時他十二歲，剛輸掉西洋棋比賽。」小雨的聲音輕得像羽毛，「他問我『怎麼才能不害怕失敗』，我說我不知道……其實我知道。」

牆上的自畫像在月光下泛著青白。枚紅突然發現，每張畫的耳朵都被塗成了誇張的螺旋形──像在竭力聆聽什麼永遠聽不見的聲音。

小雨翻過身，第一次直視母親的眼睛：「只要你們允許我們失敗一次就好。」玫紅點點頭，把女兒緊緊摟在懷裡，失聲痛哭。她拿出女兒藝術系的通知書……

第二天清晨，枚紅破天荒地煎了荷包蛋──小雨最喜歡的那種，蛋黃半熟，邊緣焦脆。吳志明盯著盤子看了很久，突然說：「我今天去單位。」他的燒退了，但眼睛比高燒時更紅。餐桌上擺著撕碎的《紐約時報》──頭條是〈亞裔精英家庭的隱性代價〉。

小雨安靜地吃著蛋，右手腕從袖口露出來，那些傷疤在晨光中像一道道小小的、癒合的閃電。枚紅伸手想摸女兒的頭髮，卻在半空停住了。二十年來，她第一次不知道該怎麼做一個母親。

窗外，救護車鳴笛聲由遠及近，不知駛向誰的悲劇。（全文完）

亞裔 紐約時報

上一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

楊振寧在美大學辦公室前擺滿鮮花 黑板寫滿悼念

楊振寧在美大學辦公室前擺滿鮮花 黑板寫滿悼念
5星座分手最渣 雙子人間蒸發、他搞曖昧拖泥帶水

5星座分手最渣 雙子人間蒸發、他搞曖昧拖泥帶水
反向1031交換計畫 買家無須先賣後買

反向1031交換計畫 買家無須先賣後買
紐約25年來最大規模莫內展 布魯克林博物館亮相

紐約25年來最大規模莫內展 布魯克林博物館亮相

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切