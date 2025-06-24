圖／王幼嘉

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所有的手續辦好，瑾華隻身飛到舊金山。

健在公司附近租的是一間環境還不錯的一房公寓，遵守他對岳母的承諾，「瑾華是家裡的小公主，你要善待她」，自己在公司吃午餐，屋子有老墨一個禮拜來清潔一次，也給她莫大的自由。儘管如此，瑾華很快就發現，也許健是獨生子的關係，是個茶來伸手飯來張口、多一事不如少一事的大少爺，但健的個性溫暖、不拘小節，新婚夫妻倒也甜蜜，相安無事，

瑾華一切都安頓好後，如願繼續進修。一到周末，兩人在外吃吃喝喝，日子過得順心舒適。之後她順利取得會計碩士學位，幾年後也順利拿到會計師執照。

健的父母寄來一筆錢，當作賀禮，讓他們做為買房的首款。他們買下一棟中意的獨門獨院房子，一切順利地照著他們的計畫，完成每個階段的願景。

住進新房後，房子大，瑾華發現，要處理的雜事比一間房的公寓多得多了，一下就凸顯了不愛做家事的健個性上的懶散。瑾華一忙不過來，就被健賴皮、拖延與懶惰的個性氣得跳腳。

三十歲瑾華按照計畫懷孕，預產期快到時，母親來美準備幫她坐月子。幸虧有母親幫忙帶孩子、做三餐，瑾華雖然忙得昏天黑地，卻無後顧之憂。但她每看到健只把孩子當玩具逗弄，抱著開心，既不幫忙換尿布，也不幫忙餵奶，孩子一哭就急著叫岳母接手，瑾華看在眼裡，徹底明白了健個性上百分百的自私與自我，心理上慢慢出現不平衡的情緒。但礙於母親在不好發作，心裡恨得牙癢癢的。

母親待了一年返台，瑾華將女兒送到托兒所。下班後接孩子、做晚餐，想想自己在家時也是個公主級人物，怎麼落到這樣田地？心情不好，就對健發脾氣。健從不回嘴，打躬作揖賠不是，搶過家事來做。但他也就當一兩天的勤快好丈夫，之後依然故我。瑾華氣得不是罵人，就是自怨自艾，也想不出什麼法子來，只能靠著「健也有自己的極限吧」來說服自己，壓下如暴雷的怒氣。

堆積做不完的家事、疏於整理的房子，瑾華覺得她的生存空間越來越窄、越來越小。百般思考之後，她決定將存下的錢當一筆房屋首款，買了現在的大房子，將原來的房子出租出去，用租金 付新房每月貸款 。剛開始健被她的大膽投資嚇得寢食難安，見瑾華處理得有條有理，生活未受影響，也沒給他添麻煩，實質上資產價值還大增，樂得娶了個賢妻。健沒事左哄右捧，三不五時下班時從餐廳叫外賣帶回來，瑾華平日雖有不滿，也有微詞，但健這一套，她倒是頗為受用。隔了兩年，瑾華又生了老二，日子就遵循著舊時軌道繼續運行。

瑾華在工作上忙得有聲有色，健也從不干預她。多年之後，瑾華再度出手，這次更是大手筆，買了具有四套一到三房不等的單元公寓（fourplex）。公寓房子全租出去，每月租金可觀，他們很快就付清了兩間獨棟房子的貸款。房價年年高漲，租金水漲船高，雙份收入加上租金，他們終於晉升為朋友口中的矽谷 「好野人」（有錢人）。

連老二都上了大學，兩人真正進入空巢期。健原本就是那種只要在一個地方待下來，就會在那裡生根的人，甚至像植物一樣，會發出芽來，然後繁茂地開枝展葉、花開結籽。周邊一代又一代的幼苗圍繞著他，形成一座連炮都打不壞的堡壘。他身形魁梧，不愛運動，空巢期對他沒什麼影響，反正從來橫豎都是個沙發馬鈴薯。

他也不愛看書，偶爾出差，身上帶的就是非常小的，可放進口袋的精簡版恐怖小說。他每次讀這種書，瑾華就想到手指漢堡，三兩口就可吞下肚子。

健幾乎對什麼事情都是一成不變，所以他的反應幾乎都可以預期。

兩人面對面的時間多了，瑾華忽然覺得，健真是一個無趣的人。其實結婚不過幾年她就意識到了，只是各忙各的，不出事就好。現在確認了這個真相，竟然有一種受騙的感覺。

她有時不免想，當時怎麼會為了健而捨去交往了兩年的男朋友呢？

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瑾華漸漸覺得浴缸水涼了，起身。

健繼續在他的沙發上當馬鈴薯。

瑾華看著他，當年集寵愛於一身，以為抓住了一個高大多金而疼她的黃金單身漢，不惜為他拋棄交往兩年的男友，從來不曾想到，他會是這麼樣的一個人。

想想，健沒搞外遇，薪水原封不動交給她，也不能說毫無優點。但他老置身事外的態度，也曾讓她演過一哭二鬧三上吊的潑婦劇本，他還真像在觀戲。她實在是演不下了，他才抱抱哄哄意思一下，戲結束後，照樣好吃好睡。

久了，瑾華也就放棄爭執了。但是孩子在，總還有人記得她的生日，大家歡歡喜喜慶祝一番。孩子都離家了，生日再沒有花束與蛋糕、就是「這次你想上哪家餐廳」，遑論結婚紀念日了。雖未忘得一乾二淨，「這次你想要怎麼慶祝」，根本沒了這個心。（二）