手術前，流出來的液體是黃色的，手術後變成了紅色。我問護士這閥門是不是調得太大了，流出來這麼多血。護士說，就是要調大，把裡面的血水沖走，傷口才不會感染。

姊夫站了會，見父親還在睡，就先回去了，他很忙。姊姊讓我回去睡會，晚上來接她的班。可是，她這話剛講完，她的手機便響了，幼稚園的老師打電話來說，我的小外甥又發燒了，讓她趕緊去接。姊姊望著我，一臉的沮喪。

姊姊走後，我打開手中的書，可是沒看一會，就靠在椅背上睡了過去。這裡幾天，我的體能消耗得太過，速食又沒營養，容易犯睏。就在我夢到與圓臉姑娘趙小可親嘴時，父親的一聲怒吼嚇得我跳起來。腿上的書掉地上，「啪」的一聲巨響。

你怎麼了？我問父親。父親說：痛，我很痛。我把他止痛針的按鈕按了按，加大了嗎啡的劑量。但是沒用，父親開始了漫長而誇張的呻吟。

父親的動靜太大，護士來了，林醫生也來了，詢問情況。嗎啡加大劑量，但他還是痛，抑制不住，發出可怕的嚎叫。林醫生說，麻醉藥勁過後，痛是正常的，忍耐一下，一會就好。可父親無法忍耐，高一聲、低一聲地呻吟，時不時扭動身體，還要抹眼淚。我有種怵目驚心的感覺。

到了夕陽西下時，姊姊抱著頭貼散熱貼的小外甥，出現在我和父親面前。她剛帶兒子看完醫生，到住院部來看父親。外甥像塊散熱貼似地貼在姊姊的身上。我把他從姊姊身上撕下來，但他一貼近我就抗議，說我臭。雖然醫院一天二十四小時都開著中央空調，但我身上還是有一股奇怪的餿味。打球的時候，出汗再多也不會有這種令人惡心的味道。父親臉上的表情發生了戲劇性的變化，笑笑，又緊鎖眉頭，五官扭曲變形得嚴重。（一○）