棕櫚樹下的丁香（三）

兩個月後,情況有所好轉,老闆讓她在顧客高峰期,如節假日、周五周六晚上,到大堂幫忙兩三個小時。丁香用漢字諧音的方式,學會了一點英語。她聰明大膽,用她有限的幾個單詞,還敢和顧客說理,用詞還押韻。有一次來了個白人,丁香接待,白人向老闆抱怨丁香態度不友好,對他生氣。老闆問丁香怎麼回事,丁香說她沒有生氣,逕直走到白人面前,笑著說:「I am not angry, I am hungry.(我不是生氣,我只是餓了。)」她連說幾遍,白人終於明白,說:「I'm sorry.」丁香開心地笑了,她聽懂了這句英文。

她想物色個男人,可她大部分時間待在廚房裡,見不到男顧客。即使在大堂為顧客端菜端茶、笑臉相迎,男顧客們對她也是視而不見,連給點小費 都要一筆一筆摳著計算。

老闆娘還時刻盯著她。老闆娘倒不是擔心丁香風騷,而是提防她獨吞小費、偷東西。老闆娘說有的服務員連餐巾、抹布都偷。下午兩點後,顧客寥寥無幾,丁香坐在餐廳一隅最後一張餐桌上吃午餐。老闆娘經過她到廚房,皮笑肉不笑地說:「丁香,你吃飯的時候怎麼不喝水?是不是為了多吃一點?」丁香非常生氣,但在大堂服務比較輕鬆,還可以多掙額外的小費,她還是把屈辱吞了下去。她安慰自己,還有什麼比丈夫的胡來更可氣呢?

她和丈夫的服裝店前兩年生意不錯,店裡的衣服時髦,都是丈夫到深圳和上海進的最新流行時裝。在頻繁旅途、無聊的火車廂和旅館裡,丈夫學會了打牌賭博,開始時只是玩玩,後來沉迷其中。賭贏了,把老婆捧上了天;輸了,回家摔茶杯、打老婆。丁香也不是好惹的,她奮起反抗,兩人你抓我捶糾纏一起,女兒嚇得「哇哇」哭。丈夫再無心打理生意,服裝店月月虧本。一天丈夫要錢,丁香不給,兩人打得頭破血流的,到民政局離了婚。

往事讓丁香心酸,前途也讓她灰心。在中國時,覺得美國遍地都是黃金,現在來了,才知道生活的艱難。

有一天下大雨,店裡沒有顧客,老闆打發丁香早點下班。丁香不想回家,可無處可去。她不認識英文,除了走熟的三條路,她不敢多邁出一步,便在廣場裡的超市閒逛。她查看了貨架上的每一樣貨物,挨到五點才走回家。

汽車一輛輛唰唰地從她身邊超過,把她丟在後面。雨點打在傘上,冷風掀起冷雨,打濕她的衣服。她不是一個多愁善感的人,可這時她想哭。她看著雨中的棕櫚樹,想起家鄉的榆樹。榆樹枝椏交錯,像個兒孫滿堂的大家庭,可是棕櫚樹總是孤零零一枝豎立空中。她覺得榆樹和棕櫚樹的區別,就像中國人和美國人的區別,一個注重家庭、一個注重自我。她又想起老鄰居小明,咬牙切齒把那個毫無人情味的假洋鬼子責罵一遍。但她又想,棕櫚樹只朝著一個方向伸展,而榆樹四面八方伸展,所以棕櫚樹才會高聳入雲呀。

丁香正準備敲密碼打開門,老王猛然拉開門出來,和她撞個滿懷。她正在想著「方向」的問題,就撞到了老王,她覺得這不是巧合,而是冥冥中的指點。

老王連連說「對不起」,她連連說「沒事」。原來老王也因為大雨提前下班,想著去餐館吃碗桂林米粉。

「桂林米粉有什麼吃的,就是辣。我來包餃子。」丁香把手裡的食物袋提到胸前,「我剛買了大白菜和肉餡,咱們來包餃子。」

「不行、不行,你好不容易早點下班,哪能再讓你勞累。」

「一點都不累。王大哥,別客氣,」丁香伸手去拉老王,「回來、回來。」

老王不好意思拉拉扯扯,就進了屋。

丁香繫好圍裙,擼起袖子,洗菜、瀝乾、切菜。幾個月在餐館廚房的鍛鍊,讓她把菜切得又細又快。鋼刀飛快移動,站在旁邊的老王看得眼花撩亂,連連稱讚。餃子餡做好,他們一起包餃子。老王發現丁香雖然長得不好看,卻有一雙漂亮的手。只見她的手像蝴蝶一樣飛來飛去,彈過碗中水、拂過餃子皮 ,舀餡、攏皮、疊花,一只餃子十秒鐘就坐在砧板上。

丁香把一盤熱氣騰騰的餃子端上餐桌,老王等不及涼下來,就夾了一個放進嘴裡,咬下,肉嫩、多汁,「太好吃了!」老王笑瞇了眼。他好久沒吃到如此家鄉味十足的水餃了。

「餡做得地道!」

「我先把白菜裹上油,這樣菜汁就保存在菜裡,餃子餡就多汁,肉就不乾。」

「你還有獨家祕方呀。」(三)