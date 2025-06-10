天使的笑與淚（一五）

艾米臉上一閃而過一個不知道什麼意思的表情，但立刻又微笑起來：「不會英文也沒關係，反正小朋友來我們學校就是來學中文的。我聽你的國語倒是還好，你在中國的時候是講國語嗎？」天使搖搖頭，「我們廣州只講白話的。」艾米「喔」了一聲，再看了譚先生一眼，「沒關係，只要小朋友們能聽懂就好。」

譚先生立刻說：「我的普通話小朋友都懂，阿歡就更沒有問題了，是吧？阿歡？」天使連連點頭，「我會講普通話的，您知道，現在全中國都在講普通話。廣州的小孩子們很多都不大會講白話了。」

艾米笑著點點頭，「那我們就說好了，春假之後你就來。當然，正式接小朋友之前，你還需要簡單培訓一下。我會安排人和時間來培訓你的，你放心好了！」天使顯得有些激動，放下捂在胸前的手，握住了艾米的手，也不管艾米願不願意。「艾米老師，謝謝您給了我這個機會，我一定會好好做的！您放心！」艾米笑著，看看天使，又看看譚先生，「是我要謝謝你們！」說完，三個人一起笑了。

天使跟胡喬治說起要去學校做校車司機的時候，有一點心虛，說話就期期艾艾的，眼神也躲躲閃閃的，做賊似的。可是天使到底還是將自己要去工作的事情說明白了。

胡喬治陰沉著臉，看著天使，眼神凌厲，天使不自主地往後縮了縮。胡喬治盯著天使看了一會兒，方才開口：「你出去做工可以，但是，」頓了一下，臉上肌肉硬得彷彿一塊生鐵似的，「給你的仔仔的輔助金要減去一半。不要說話，聽我說。」胡喬治揮揮手，阻止了意欲爭辯的天使。（一五）