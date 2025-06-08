但是，今後一年不必為稻粱謀，將有絕對充足的時間寫作，那又是多麼美好的事情。她說服著自己。

房門虛掩，裡面傳出樂聲，竟然是孟德爾頌的《義大利 》。蘭妮毅然推門而入，頓時目瞪口呆。整個空間緊湊起來、亮麗起來。腳下的地毯溫柔敦厚，灰色皮沙發上擺放著顏色鮮艷的大小靠枕，井然有序的立燈與檯燈使得室內光線柔和。流理島上的果盤裡裝滿水果，烤箱把手掛上了顏色明麗的茶巾。一位男士正在把餐盤放進櫥櫃，那餐盤是極為優雅的奶油色骨瓷。

書櫃的門開著，托尼背對著房門，正在把一本本精裝書放進書櫃……他的身後不再是那張平淡無奇的書桌，而是一張桃花心木真正的寫字檯，在自己的打字機上方安置了一盞無影燈。寫字檯上還有幾本書，蘭妮看到，那是里爾克的詩集，豪華的精裝典藏本。

兩位男士同時轉身面對了她，兩人的臉上都是親切的笑容。托尼開口：「達尼契洛，我最要好的朋友兼同鄉，他在百老匯 大道上開了一家家居用品店。」

蘭妮伸手握住達尼契洛伸過來的手，笑說：「我只知道達尼契洛是義大利足球明星……」

對方笑道：「他是我們家族的名人……」然後正色道：「蘭妮小姐，這裡添加的小物件都是小店裡的，隨時可以調換。」

跟著兩位義大利男人，蘭妮再次瀏覽這個空間，美好至極的空間。心頭滿是幸福的感覺。（四）