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重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

回鄉記（一四）

陸蔚青
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安靜拿著袋子，對女侍者點頭致謝。女侍者好像沒有看見她一般，只是三兩個人交頭接耳。安靜想著大公子一片癡情，心中還是熱浪翻滾，剛要出門，欣欣說：我們是不是要跟大公子告別一下，一家三口便在門前等。

過一會兒，才見大公子從衛生間出來，滿臉紅紅的興奮，一頭濕髮好像剛剛降過溫。見他們站著，也不過來，一轉身就進了另一間辦公室。安靜見狀，心中有些朦朧的不安，想著可能又遭騙。但想到二十萬的十二生肖，再加上觀音和玉佛值五萬元就買下，怎麼也不會虧損。這樣想著便出門，見司機已經在等待。上了車，卻遲遲不見導遊來。

等了半晌，導遊一臉笑容回來了，說：今天買得好吧，他們家的玉沒得說。京城第一家，你就放心好了。安靜聽了，心便安穩下來，點點頭，兀自沉浸在購買玉器的故事裡，自己冷不丁就冒出一句話：這次買得夠吧！導遊笑得一臉花一樣，說：夠了、夠了。回頭見uncle的座位空著，安靜問：uncle呢？導遊笑著說：uncle自己走了，他說明天去天津，早點回去休息一下。

玉器廠出來之後，導遊眉開眼笑，安靜已經開始檢討自己了。可是三九九元這樣的旅遊，再怎麼說，都是物有所值。導遊說的，這些都是贊助商之類的話，也讓安靜不忍不花錢，全當贊助了。從此後，每行一處，都是多少買一點。只是有時想這樣對付過去，還不能，因為那些人太難纏了。

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回了加拿大，余曉東問回國感受如何，林華北就約了他來家裡聚會。幾個人邊喝酒、邊聊天，講到足療店的故事，再講到金鑲玉，余曉東聽了這個故事，笑得打跌說：真是好導演、好編劇、好演員，缺一不可。（一四）

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