傑夫，你在哪裡？（八）

到冰川 滑雪時，我就穿戴這些了。想像中，我和傑夫滑雪的形象，浪漫而美麗。

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在賓館吃了免費早餐，正好八點。我穿上大紅羽絨衣，拉著黑色旅行箱來到賓館大廳，傑夫已經等候在那裡了。這回倒沒讓我失望，或許他昨晚真的早早睡覺了。我這樣安慰自己，以一個美好的心態，與他開啟冰川之旅。

我對傑夫說：「看你精神飽滿的樣子，昨晚睡得不錯吧？」

傑夫甩一下頭道：「是啊，不錯。」

我坐在副駕駛的座位上，翻看手機裡的地圖。原來開車去冰川，半個多小時就到了，而且有幾輛公交車直通目的地。當然乘公交車和乘傑夫的車，感覺完全不同。乘傑夫的車是有溫度的、有感覺的。我告訴傑夫，昨天晚上我已經看到極光了。

「你怎麼不告訴我？」他驚訝地說。

「你去看看你的手機吧，我打過多少次電話，還留著語音呢！」

「我是睡得太沉了，早上起來沒看手機，就來接你啦！」傑夫說完，狡黠一笑。

我似信非信，感覺他是一個難以捉摸的人。沉默了一會兒，我想著與他在「極光號列車」上相識以來的點點滴滴；彷彿每一次交流都是一種探索，而他又是那麼深不可測。

我轉過頭去望著車窗外，白雪皚皚、銀裝素裹的雪景分外妖嬈。傑夫說：「我們已經到達冰川了。」

「這麼快？」我有些欣喜。

下車後，一望無際的冰川赫然入目。我看見狗拉著雪橇，那速度和熱情真是絕了。據說，雪橇狗是冰川野性的象徵。傑夫從後備車廂裡拿出雪橇，我換上帶來的滑雪行頭，感覺自己穿得像北極熊一樣了。（八）