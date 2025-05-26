傑夫，你在哪裡？（六）

一瞬間，我沉浸在微信 朋友圈的幸福中。

「嗨，你好！」

我聽見有人和我打招呼。轉過頭去，看見紅衣男青年就坐在我旁邊的座位上。他說：「真巧，在這裡又遇上了你。」我發現這回他不像在「極光號列車」上，扮演小丑角色那樣引人注目，也發現他其實並不太年輕，起碼比我大幾歲。

我出於禮貌地說：「幸會，認識你很高興。我叫凱麗。」他聽我這麼說，也自我介紹：「我叫劉皓，從休士頓 來。第一次到費爾班克斯看極光，你呢？」

「我也是第一次。」我說。

他有點欣喜，彷彿找到了聊天的話題。但由於我內心一直在等傑夫的電話或短信，與他的聊天總是心不在焉。只要手機「嘟」一聲響，我就以為是傑夫的短信。然而打開一看，不是的，便有些灰頭喪氣。

我的這種表現，全被劉皓看在眼裡。做為旁觀者，在「極光號列車」上，我與傑夫偎依在一起，他就是見證人。不過他並沒有提起傑夫，而是談起了韓國老人。

對於韓國老人的音樂和自殺，劉皓有自己的見地。他認為韓國老人選擇在「極光號列車」上自殺，就是心懷不軌的表現，也是造成傷害別人的最大罪惡。這罪惡，不能排除他有謀害別人的意圖與對社會的抗拒。

劉皓說得沒錯，韓國老人的槍聲，確實給「極光號列車」的旅客帶來了危害，其中也危害到了我。我有生以來，第一次在美國遇到槍聲，經歷的恐怖的確會留下後遺症，影響到我今後的生活。譬如：細究起來，我對韓國老人吹短笛的形象，以及他的屍體倒在衛生間的慘敗景象，在我腦海裡無法合而為一。有時，我會假想成這是完全不同的兩個人。但事實上，韓國老人在我心裡就像烙下了一個印記，無法抹去。

我和劉皓有一搭沒一搭地聊著天，有時我心裡想著傑夫就答非所問了。他見我心事重重，起身告辭後又回過身來說：「咱們彼此留個手機號吧，你若有什麼事需要我幫忙的，給我電話。」類似這樣的話，我好像聽得太多了。客氣話誰不會說呢？不過，我還是和他交換了手機號。（六）