圖／薛慧瑩

年輕男子彎腰給安靜脫鞋泡腳，然後靠牆站立，背手、挺胸，目不斜視。搖椅舒適，水氣蒸騰，讓旅遊一上午的人們十分享受，竟有昏昏欲睡之感。

這時候一個穿白大褂的人走進來，說了一番熱烈歡迎的話，將安靜一行人說得心裡暖暖的。然後說：你們真是有福氣，今天著名的藏醫吉仁達娃剛剛下飛機，可以給你們檢查一下身體。

正說著，一個穿白大褂、戴眼鏡的中年人走進來，頭髮光潔、臉型周正、眉清目秀、形容儒雅，一起進來的還有一群穿白大褂的，情形好像是醫生查房。先前那個白大褂就彎腰行禮，十分恭敬，介紹說他是著名的吉仁達娃醫生，說來看望貴賓。

你們很幸運，我們很有緣。他說，保養很好的臉上帶著笑，是那種有點高深，又有點隨意的笑。

吉仁達娃醫生熱情洋溢，自我介紹說剛從西藏來。我很少來到北京，今天與你們相遇，真是有緣，你們也是有幸。我曾經救過香港 著名影星，那時候她身患白血病，已經瀕臨絕境，全世界醫生組成醫療小組都沒有辦法。是我們給她治好的病，我們的搶救被全世界報導，被稱為人間奇蹟。

今天，我們有緣相聚，懸壺濟世是我們醫生的天職。你們不遠萬里回到祖國，我要為你們診一下脈，算是我們有緣一聚。

著名的吉仁達娃醫生看著安靜和林華北說：把你的手放在她的手上。林華北就像中了魔法一樣，聽吉仁達娃醫生把他的手放在安靜手上。她是你世界上最親愛的人，是不是？吉仁達娃醫生熱切地說，林華北開始是想笑，但不知為什麼卻笑不出來。因為吉仁達娃醫生和安靜正熱切地望著他，他能感到安靜眼神的專注。這是一場考驗，心理測試，誰能在自己妻子面前說不，你不是找麻煩嗎？

吉仁達娃醫生熱切的眼神充滿神聖和莊嚴，沒有半點開玩笑。林華北想到出國之後這幾年艱辛的日子，安靜從一個文雅的知識女性，到一個雜貨店老闆娘，纖細的雙手如今寬厚粗糙，不知怎麼突然有些酸楚，便也真切地點點頭，

安靜完全被神醫的美意打動了，她在一瞬間差點掉下眼淚。幾年來，在國外，她的身體消耗很大，卻一直沒看中醫。國外中醫太貴，西醫有又它的弱點，在保養上，西醫簡直乏善可陳。這次回國，調理一下身體，也是目的之一。

林華北愛妻心切，一聽神醫說安靜身體有恙，立刻表態，說要買藏藥。當然如果不買，落一個「你不關心我」的罪名是難免的。夫婦兩人再鬥鬥嘴、吵吵架，還為今後的生活留下話柄。無論何時，只要不如意，這就是論點論據。誰說中國人不講心理學，這樣動之以情，曉之以理的心理學，把兩個人綁在一個拷問席上，真的含有了太多的寓意。

吉仁達娃醫生見林華北點頭，便也點頭說：所以，你要關注她的健康。只有她健康幸福，你才能健康幸福。

林華北便又點點頭，好像小雞啄米一般。吉仁達娃醫生見林華北已經入戲，說：你看她多年為你和家裡操勞，早已失去青春容顏，疲憊、憔悴。做為丈夫，你必須讓她煥發青春，這是你的責任和義務，也是你心中所想，對不對？

安靜有生以來，第一次感到自己是如此重要、如此至高無上，第一次反思自己是如此勇於奉獻，也第一次感到醫生是這麼善解人意，說出了自己多年以來沒有說出的話，他是真正關心自己的人。相比之下，林華北倒是從來沒有這樣體貼過自己。

林華北生性是一個平平淡淡的人，別說平日裡，就是年輕熱戀時，也沒有說過多少體貼入微甜蜜的話。這樣想時，安靜就用眼角去瞟林華北，她想說：你看看人家、你學學人家。但她沒有說，因為這時候，吉仁達娃醫生又把她的手放在林華北手上，說：你的丈夫是個多麼好的男人，勇於擔當的男人，我看得出來。

然後讓他們夫妻雙手握著，說能過到現在不容易，老夫老妻要相互關心。

他把手放在安靜的手腕上號脈，他半跪在地上，十分專注，然後回過頭對林華北說：現在你夫人是亞健康，她的第四節頸椎已經變形了，你要給她治療。林華北的心就抖一抖。在海外這幾年，夫妻倆患難與共，一言難盡。（三）