這個看似和諧的家庭結構裡,唯一的,也是越來越明顯的變數,是他們十三歲的兒子Jason。這孩子兩歲的時候被姥姥帶回中國去了一年,中文說得很有梁山好漢的味道。但三歲半回到美國後上了幼兒園,漸漸地就把「林沖」、「魯智深」忘了,帶著新澤西 少年特有的那種滿不在乎腔調的英文,不時對著爸媽來一句「who cares」;偶爾冒出幾個中文,和他性格一樣,頑固地保留著一股子水泊梁山的反骨。

孩子小時候,鄭景仁和王寧梅只覺得好玩。孩子漸漸長大,在Jason的教育問題上,兩人的分歧日益尖銳。

鄭景仁的態度很堅決:「根!根不能斷!中文必須學好!將來回國發展,這才是最大的本錢!」於是,每個周六早晨,他雷打不動地把Jason塞進那輛他一邊罵著「不如比亞迪」一邊開著的特斯拉裡,送去中文學校。

王寧梅則抱著截然不同的見解:「孩子既然在美國長大,將來就是要融入這個主流社會的!天天琢磨著回國,你當初幹麼來呀,這不是他的路!」她說話時,語速快而清晰。「你讓他學中文沒問題,但別總把『回國發展』掛嘴邊。再說了,你真打算回去嗎?」她給Jason報了鋼琴課、游泳課,鼓勵他參加學校的機器人俱樂部。「在美國,就得按美國的路子來,多參與、多社交,將來才能站得住腳。」

於是,家裡的餐桌,常常變成沒有硝煙的戰場。

「杰森!」鄭景仁會突然放下筷子,指著電視裡播放的美國新聞,「你看!又槍擊!這國家完了!還是國內安全!」

Jason嘴裡塞了一塊牛肉,含糊不清地嘟囔:「But Dad, you said the cameras everywhere back there are kinda creepy too……」

「什麼『克瑞痞』?!說中國話!跟你說多少次了,國內那是為了大家好!」鄭景仁的聲音陡然拔高。

王寧梅立刻皺起眉頭:「行了、行了,你天天說美國不好,那你回去啊!別在這兒一邊享受著美國的房子、車子、乾淨空氣,一邊罵罵咧咧。你那綠卡 ,不是天上掉下來的吧?多少人跟你似的,拿著綠卡不換公民,就為了國內那點退休金,還能免點這邊的稅,兩頭的好處都想占著,切!」

「那你回國去啊!」這句話像一把錐子,精準地扎在鄭景仁心上最敏感的地方。他脖子上的青筋都蹦了起來,「那我還不是為了我們這個家?」他憤憤地夾起一塊牛肉,狠狠咬下去,彷彿那是「美帝國主義」的象徵。

家裡的空氣,就像新澤西變幻莫測的天氣。Jason夾在中間,看著爭吵的父母,誇張地搖了搖頭,覺得他們比漫威電影裡的反派還要難以理解。

鄭景仁「指點江山」的生涯,在那個名為「北美華人精英交流群」的微信 群裡,達到了某種虛幻的高潮。某天,華爾街資深顧問,歸來看祖國的張大師,拋出了國內某二線城市房地產「價值窪地」的宏論。鄭景仁捧著手機,只覺得胸口發熱,眼前彷彿鋪開了一條金光閃閃的回國「抄底」之路。

「寧梅、寧梅!」他衝進廚房,臉頰泛紅,「機會來了!張大師說了,現在回國,抄底房地產!兩年翻一番!為了Jason上大學,為了咱們老了能風風光光回國!」

王寧梅抬起頭,臉上沾著一點麵粉。她看著丈夫亢奮的樣子,眼神裡充滿了疑慮:「景仁,你清醒一點。你微信群裡那些『大師』,有幾個是真懂的?別忘了上次那個推薦P2P的,差點讓你血本無歸。國內那水深著呢,你這在美國待久了,腦子都變簡單了,回去不被人坑死才怪。」

鄭景仁不氣餒,隔三差五地給寧梅UPA:「欸,你聽說了嗎?那個上海的老李,去年回去了,在郊區買了兩套,現在賣了,賺了五百萬!」要不就是:「我們同事老辛,他老婆,也青島的,就上個月,在青島買了海景房,現在出租,擠破頭……」

王寧梅在鄭景仁三番五次的洗腦轟炸後,抵不住「回國賺大錢」誘惑,加上丈夫信誓旦旦的保證,她終於鬆了口,只是反覆叮囑:「你自己看準了,賠了可別回來跟我哭。」

於是,鄭景仁揣著家裡的積蓄和虔誠的信仰,登上了飛往北京的航班。

然而現實是冰冷的。他拜訪了幾個樓盤,看到的不是火爆場面,而是門可羅雀和銷售員躲閃的眼神。市場冷清、政策收緊,那些「高回報」項目要嘛是空中樓閣,要嘛是合同陷阱。他聯繫的「鐵哥們」,要嘛自顧不暇,要嘛對他這個「美籍華人」保持著微妙的距離。(二)