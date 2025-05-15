我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

情盡緣未了（二二）

孟悟
聽新聞
test
0:00 /0:00

燃燃和傑克從北京回到了農場，在外面嘗夠了生活重拳的燃燃這次再也沒有鬧騰。她變得溫順勤勞，主動幫公公、婆婆在農場幹活。

又到了棉花豐收的秋天，蘭溪來農場看她。燃燃親自下廚，準備了一桌美食佳肴，主要是西餐打主力：紐奧良炒飯、牛排、水牛城辣雞翅，也有適合中國胃的麻婆豆腐、糖醋排骨、蔥爆羊肉、香滷雞爪。至於餐後甜點，燃燃特地推出了一道老家美食：棉花糕。棉花糕雪白玲瓏、細膩溫滑，蘭溪的童年記憶一下就激活了，加上她在席間喝了幾杯酒，於是激動了、興奮了，臉和耳朵開始發紅，頭髮絲在閃光，肚子裡的故事像河水嘩啦啦地流淌出來。

蘭溪那年六歲，跟外婆和舅舅一家生活在湖北浠水。她最愛的就是跟著大人去趕集，看琳瑯滿目的的糖果、乾果、特色小吃，還有她喜歡的玩具：鐵皮青蛙和電動車。趕完集，還可以看戲。在熙熙攘攘的趕集市場，她最初是一隻手牽舅舅，一隻手牽舅媽，後來是一隻手拿小籠包、一隻手拿糖葫蘆。然後再後來，突然發現舅舅、舅媽的褲子和鞋子不見了，慌忙抬頭一看，舅舅和舅媽的臉也消失了。滿世界都是陌生人花花綠綠的奇異表情，比戲台上那些凶煞的花臉、黑臉還要恐怖。她嚇壞了，號啕大哭起來。

一個小男孩把她拉到一邊，悄聲說：你別哭，你一哭就會招來人販子。小蘭溪聽了，依然哭哭啼啼。小男孩安慰她：別怕，我帶你去戲台，那裡位置高，可以看見很多人。

一棵枝繁葉茂的老樟樹覆蓋了戲台，小男孩把小蘭溪帶到樟樹下，讓她站在樹下別動。怕她哭，還用零花錢給她買了棉花糕。（二二）

牛排 電動車

上一則

琴難自禁（全文完）

下一則

漸變

延伸閱讀

情盡緣未了（一三）

情盡緣未了（一三）
情盡緣未了（一二）

情盡緣未了（一二）
情盡緣未了（九）

情盡緣未了（九）
情盡緣未了（八）

情盡緣未了（八）

熱門新聞

柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00
圖／123RF

一碗蔥花麵

2025-05-08 02:00
圖／PPAN

大媽的什錦菜

2025-05-08 02:00

老老照顧

2025-05-10 02:00

鄰居教我說「不」

2025-05-10 02:00

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶