燃燃和傑克從北京回到了農場，在外面嘗夠了生活重拳的燃燃這次再也沒有鬧騰。她變得溫順勤勞，主動幫公公、婆婆在農場幹活。

又到了棉花豐收的秋天，蘭溪來農場看她。燃燃親自下廚，準備了一桌美食佳肴，主要是西餐打主力：紐奧良炒飯、牛排 、水牛城辣雞翅，也有適合中國胃的麻婆豆腐、糖醋排骨、蔥爆羊肉、香滷雞爪。至於餐後甜點，燃燃特地推出了一道老家美食：棉花糕。棉花糕雪白玲瓏、細膩溫滑，蘭溪的童年記憶一下就激活了，加上她在席間喝了幾杯酒，於是激動了、興奮了，臉和耳朵開始發紅，頭髮絲在閃光，肚子裡的故事像河水嘩啦啦地流淌出來。

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蘭溪那年六歲，跟外婆和舅舅一家生活在湖北浠水。她最愛的就是跟著大人去趕集，看琳瑯滿目的的糖果、乾果、特色小吃，還有她喜歡的玩具：鐵皮青蛙和電動車 。趕完集，還可以看戲。在熙熙攘攘的趕集市場，她最初是一隻手牽舅舅，一隻手牽舅媽，後來是一隻手拿小籠包、一隻手拿糖葫蘆。然後再後來，突然發現舅舅、舅媽的褲子和鞋子不見了，慌忙抬頭一看，舅舅和舅媽的臉也消失了。滿世界都是陌生人花花綠綠的奇異表情，比戲台上那些凶煞的花臉、黑臉還要恐怖。她嚇壞了，號啕大哭起來。

一個小男孩把她拉到一邊，悄聲說：你別哭，你一哭就會招來人販子。小蘭溪聽了，依然哭哭啼啼。小男孩安慰她：別怕，我帶你去戲台，那裡位置高，可以看見很多人。

一棵枝繁葉茂的老樟樹覆蓋了戲台，小男孩把小蘭溪帶到樟樹下，讓她站在樹下別動。怕她哭，還用零花錢給她買了棉花糕。（二二）