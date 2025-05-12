我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「手機失智」了嗎？醫曝10大症狀 上廁所習慣帶手機上榜

60歲生雙胞胎 中國最高齡產婦：若重來…不會走這條路

遇見拿破崙（七）

章緣

為了寬慰她，母親拈起一塊碎片送進嘴裡，嗯，誇張地發出滿足的嘆息。她也直接用手吃了起來，嗯……

後來，從巴黎到雪梨，她在很多地方吃到不同口味的拿破崙。她讓蛋糕在盤子裡躺倒，叉子輕輕刮過如探虛實，一層疊一層，黃油皮、白軟乳，盡收眼底。她不慌不忙切成小方塊，找尋千層酥皮和甜馥奶油的巧妙平衡。這時，她常想起第一個拿破崙，還有那段時日常去戴叔叔家的母親。

太陽白花花地照著，她戴著灰色漁夫帽，今夏的第二頂，德製超輕鈦金屬框的太陽眼鏡，兩年來的第三副。「東西都長腳自己跑走了」，母親晚年常說這句話，怨嘆記性不好「沒頭神」。母親在她這年齡時開始抱怨東西長腳，最常跑走的是筆和眼鏡，然後是錢包、月票，一只耳環、一條絲巾……它們都長了腳，悄悄開溜，直到靈魂長腳的那一天。

身旁年輕人來來去去，他們的動作行雲流水，而她需要三思而後行。起床要坐在床沿等血液歸位，走路要當心，避免撞到廣告招牌或招牌邊的人，蹲下站起需要扶著什麼。年輕人的行動越來越快，快到身子向前時，影子還留在身後，飛揚的頭髮咧開的嘴角、衣領和裙裾，驚鴻掠過、狡兔掠過，旋轉吱旋轉吱、吱……

楠楠，怎麼了？

蟬在叫，媽媽，蟬在叫……

蟬要叫，牠們要交配啊！七年就等這時，錯過就沒有了。

沒有了？

我出去一下，你顧家，先寫功課。

掠掠及肩鬈髮，雙頰緋紅，眼睛亮得像天上星。母親出去了，腳步那麼輕盈。她悄悄跟上，瘋狂的蟬鳴掩護了她。母親很快往巷子尾走去，那裡有一扇朱紅色的門，虛掩著，母親一閃身消失在門後。（七）

上一則

陶藝結合地方特有小麥文化 趙勝傑闖出一片天

下一則

巾幗不讓鬚眉──辜嚴倬雲燦爛的一生（下）

延伸閱讀

清明時節／尋訪張學良元配于鳳至墓園 獻一束花

清明時節／尋訪張學良元配于鳳至墓園 獻一束花
氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸

氣派輝煌…義大利總統府曾是30位教宗居所 還被他選為官邸
「最美小龍女」魅力不減 李若彤首演短劇暴火

「最美小龍女」魅力不減 李若彤首演短劇暴火
俄：絕不容忍北約軍在烏出現 諷法重蹈拿破崙征俄失敗後塵

俄：絕不容忍北約軍在烏出現 諷法重蹈拿破崙征俄失敗後塵

熱門新聞

圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00
網上充斥著各種「偽名言」，莫言5日澄清，網上流傳的一些名言、金句都不是他說的。（取材自莫言微信公眾號）

「你若安好便是晴天霹靂」 莫言：這不是我說的

2025-05-06 02:10
圖／123RF

一碗蔥花麵

2025-05-08 02:00
圖／PPAN

大媽的什錦菜

2025-05-08 02:00

2025-05-07 02:00
美國知名歷史學家桃莉絲．古德溫。（路透）

總統身後的夫妻 「無盡之愛」回望60年代白宮風雲

2025-05-06 04:15

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手