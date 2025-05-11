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華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

情盡緣未了（一八）

孟悟
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燃燃和傑克在香山算過命，她是火命、傑克是木命，木生火。木頭遇見烈火，肯定是奮不顧身、熊熊燃燒的命運。他們這邊肆無忌憚地燃燒，把大哥得罪了，因為大哥認定禮物是送給他的，兩個人都別想在圈子裡混。後來燃燃二人接了一家網紅餐廳，四處欠債，賠得一塌糊塗，不得已打著結婚的旗子，向雙方的父母化緣。

城坤問燃燃，未來有什麼打算，燃燃說，如果美國好混，就在美國混吧。城坤問她：你打算讀書嗎？燃燃說：我跟我老公都痛恨讀書，我們可以在這裡開一家餐館。

城坤說：開餐館前先去幫人打工，熟悉一下流程和環境。燃燃不屑地說：我不想聽人使喚，我也聽不懂洋人的話。城坤心想，這燃燃待不長。

那日城坤在公司上班，丈母娘給他打來電話。丈母娘上氣不接下氣，聲音一直在發抖，說出事了！本來好好的，她帶小倆口去看棉花收割，剛開始燃燃興致很高，還在收割好的棉花堆裡翻跳。可不知怎麼的，小倆口先是吵，吵什麼她也聽不懂，沒幾下就打起來了，打得貓飛狗跳。在棉花堆裡激戰的結果，是從頭到腳都飛滿了白毛。

傑克爸爸一早就去兄弟家的牧場裝電纜，傑克媽媽一個人根本控制不了局勢。旁邊的工人不勸架，就當觀看現場的喜劇直播。

城坤匆忙開車上路，到了棉花地時，看見兩人還在吵。燃燃的聲音明顯比傑克高八度，她說她犧牲了國內的大好前途，卻被騙到這個山寨美國，出門不是棉花就是奶牛。我好好地在北京混，跑到這裡當放羊女嗎？

傑克說：我沒拿著鐵鏈子把你綑來。你當初問我家在哪兒，我老實告訴你離亞特蘭大不到兩小時車程。（一八）

亞特蘭大

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