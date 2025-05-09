前男友和舊情人（上）

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1 前任

某個派對裡，一群女孩正在談論她們的前男友和舊情人，姍姍躺在沙發上打瞌睡。

「我從不和前任保持聯繫。」

「我也不。沒道理。如果兩人關係好，怎麼會成為前任呢？」

「不知道。顯然有些人可以跟前任保持關係。說不定做朋友可以，做情人不行。」

「雙重標準？要求不同？有要求就不是什麼好關係。」

「對了，有個傢伙每六個月就會給我寫一封信，找我出去玩。」

「非常執著。」

「特別煩。」

姍姍很少想起她的前任，不想就越來越想不起來了。她甚至不確定，自己是否有過人們所定義的「前任」。

所有的前任也可能在別的派對上，聊著自己記憶中的前任。但到底誰是誰的誰，都是無法說清楚的。

從來沒有其他人，只有關於其他人的故事。這就是世間所謂的「關係」。

「嘿！好久不見！我是傑森，記得嗎？」一個男人走到姍姍面前。

「我認識你嗎？」姍姍在迷糊中問道，然後睜開眼睛站起來說：「不認識。」

她馬上離開了派對。

如果他真的是我的前任，我才不要跟前任說話！如果他不是前任，我也不想再有一個會變成前任的人。我受夠了，我不想再遇到另一坨屎。姍姍邊走邊想，走起來地板咚咚響。

派對音樂放得很大聲，有助淹沒各種激烈情緒的反射音效。

然後姍姍想：但是那傢伙很瀟灑。她放慢了速度。

不！屎就是屎，瀟灑的屎還是屎！姍姍突然想起她曾經有過一個比剛剛那個傑森英俊的情人。

姍姍開始跑起來，跑到路上才恍然發現，並沒有人在追她。

2 喧鬧

自閉症說：「我不想跟外面的東西交流。」

憂鬱症 說：「活著不過是等待死亡的過程，快樂不過是傷心痛苦的前奏。」

強迫症說：「聽我的！我讓你幹什麼，你就幹什麼，不許問為什麼。」

精神分裂說：「我不知道有幾個我，現在是哪個我，我知道的時候又很確定。」

「你們都給我走開！」大衛喊道。

大衛這麼一喊，這些聲音更鬧了，像幾個快要打架的推銷員，抓住唯一的客人拚命說，說服不了就翻臉變成獨裁者，以軍隊鎮壓的態度要大衛投降。

大衛又想大喊，突然一陣暈，就扶著牆坐下來休息。他發現，這些聲音隨著他的疲倦，突然都變小了，因為他連思考的力氣都沒有。

一個球滾到大衛的腳邊，隨後跑來一個小朋友。

「叔叔，那是我的球。」小朋友說。

大衛抬起頭，看到一雙閃亮的眼睛和純真的笑容。

這時，所有的聲音都停了。

大衛把球拿起來，遞給小朋友。

「謝謝叔叔。」小朋友抱著球愉快地走了。

「我也可以聽到這種聲音。」大衛想著，接下來聽到一聲鳥鳴。

3 烏鴉與彩鳥

脾氣暴躁的泰德從寵物 店買了一隻色彩鮮艷的鳥。

「讓這傢伙給我的生活增添一些樂趣吧！」泰德看著籠子裡的鳥說。

泰德從寵物店帶走這隻鳥時，牠的羽毛像收藏了世界上所有的顏色。

「真是稀罕！我第一次在一隻鳥身上見到這麼多顏色。」泰德大聲讚道。

「很多顧客都這麼說。」店主連忙附和。

「沒人買牠嗎？」

「儘管大家很欣賞牠，卻不願意帶走牠。這是一種非常稀有的鳥，價格昂貴。」

「既然如此，我要定牠了！」泰德除了有很大的脾氣，也有很多錢。

他買下這隻彩鳥和一個金籠子，自言自語說：「雖然娜塔莎離開了我，我卻得到比她更美麗的東西。」

泰德把彩鳥帶回家後，將她放在客廳的一個角落，吩咐佣人定時給牠準備食物和水，清理牠的籠子，然後再也沒有看過牠一眼。

有一天，泰德發現籠子裡的鳥失去了原來多彩的毛色，眼神灰暗。

「那隻鳥怎麼了？是不是被人調包了？」他把佣人喊來。

「絕對沒有，我每天都按您的吩咐照顧牠。不過牠最近看起來有點鬱悶，是不是帶牠出去遛遛？」

「鬱悶？牠住在金色的房子裡，吃著最好的食物！鬱悶什麼？」泰德生氣了。

佣人注意到，泰德也曾這麼說他前妻。

「把她扔出去！那個籠子隨便你賣給誰，錢你收著。我不想再見到這隻晦氣的鳥！」泰德命令道。

佣人剛把鳥放出去，就被快樂的傑夫看到。

小鳥飛過正在等紅燈變綠的傑夫眼前，停在街口離他最近的樹枝上。

小鳥說：「我是一隻美麗的鳥。」

「是的，你當然是！」傑夫向鳥伸出雙手，張開手掌。

鳥跳到傑夫的手上，然後躍到他的肩上，再也沒有離開他。

「看！那個人肩上有一隻烏鴉！」一個孩子指著傑夫和他的新朋友喊道：「他們還在唱歌！」

這是一隻會唱歌的鳥，在泰德家從來沒有唱過歌，但是一見到傑夫，就會跟他一起二重唱。

第二天早晨，當第一道陽光照進房間時，傑夫發現一隻色彩斑斕的鳥在他的床邊，等著他一起唱歌。（上）