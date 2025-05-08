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情盡緣未了（一五）

孟悟
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去想蘭溪幹什麼？不用多想了，婚後的日子快樂充實，讓城坤感恩知足。歌蒂是他的福星，助他事業興旺發達。歌蒂婚後以農場主的身分陪在他的身邊，簽下好幾個大合同。他不得不相信，五行相生相剋的宇宙規律。

他一開始就猜歌蒂是金命，歌蒂的名字就是由金子衍生而來，後來發現歌蒂完成畫作後，總是喜歡用金色的畫框裝飾。他知道她的生日，慢慢又問出了她出生的具體時間，上網查詢，果然是金命。這一發現讓他暗自生喜：他是土命，在五行相生裡：火生土、土生金，土與金相互滋養、相互助力。

「土生金」的理論很快照進了現實。歌蒂的婚姻甜蜜幸福，老岳父看在眼裡，決定退休，把農場全部交給歌蒂夫婦打理。過戶手續剛辦了才兩個月，頁岩開發公司就在歌蒂家的某處棉花地裡，探測到了地底深處的祕密：頁岩天然氣儲藏量驚人，勘探潛力巨大。

公司即刻派人到歌蒂家裡，向夫妻二人開口：這片地我們看上了，一百五十萬美元的現金支票，給地就拿走！歌蒂和城坤都愣住了：那片土地有波度，高低起伏，不是平平整整，方便收割的良土。誰能想到那片土地竟然能生出黃金？

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黃金一樣的幸福人生裡，城坤也會困惑，在某個不經意的瞬間，過去時光洶湧翻滾，重重疊疊的畫面撲面而來，釋懷了嗎？恩怨情仇都淡了嗎？為什麼還在尋思蘭溪現在的狀況如何？

城坤不知道，如果兩人見面了，他是應該向她炫耀，還是裝出關心她的樣子？（一五）

退休 天然氣

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