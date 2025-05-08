羅羽道：「紫妮……」

紫妮擺擺手打斷了羅羽，道：「我要回家去了。」

羅羽沒有作聲，紫妮慌忙起了身，逃跑似地迅速離開了。

●

紫妮回到了家，在門口她吃驚地看見了宗正──他在等她。

紫妮冷冷地看著宗正，宗正有些手足無措，但很快他就看著她了，平靜如一潭池水。紫妮恨不得伸出手打宗正一記耳光：這個讓人惡心的無恥小人！

宗正跟著紫妮走進了紫妮的家。坐在沙發裡，宗正開口了：「紫妮，我非常抱歉！」紫妮冷冷地看著他，不說一個字。

宗正便又道：「我知道，你現在恨死了我。」

紫妮的唇邊浮起一個嘲諷的笑，宗正卻好像沒有看見似的，接著說下去：「我不值得你愛。」紫妮笑得愈發厲害了，宗正的身子好像落在水裡的影子，晃動得很厲害。

宗正的兩片嘴唇動著：「或者是稽虞太可憐，或者憐香惜玉是男人的天性，我、我……」他的臉漲紅了，兩隻手來回搓著，搓了好久才停下來，聲音再度響起來：「第一次看見稽虞，我就想或者我不應該見她……」

紫妮的眼淚如同斷了線的珠子，她的臉早已經變得比紙還白了。

宗正的話斷斷續續的：「稽虞卻不愛我，她說她不能夠。她說她在這個城市只有一個朋友，她不能夠失去這個朋友。」

紫妮的肩膀劇烈地抖動著。

「稽虞的朋友是你，只有你！我說完了。再見！紫妮！對不起！」宗正站起身，悄悄地走了。

紫妮拿過手機，飛快地摁了號碼，卻聽到這樣沒有任何感情色彩的話：「您撥打的電話是空號，請重新撥打……」（全文完）