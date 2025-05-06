圖／趙梅英

茱迪到哪裡永遠都是一雙輕便的低跟鞋。她拒絕那些看起來更美、更時髦的其他選擇，太窄、太高，站著不動都累。何況她要去那麼多地方，旅遊、工作、掃街、看展、逛書店，有必要時，要能輕快地小跑一段路，避雨或趕車。

所以，當她在這城市一角，從大路拐進小巷，一不小心進了迷宮，轉來轉去找不到跟客戶見面的餐廳時，她不急。踩著石板地，她相信目的地就在附近，而且穿的是像從腳上長出來的輕軟小牛皮休閒鞋，步履輕快穿街走巷，約定時間前，一定有辦法抵達。

茱迪睜開眼睛，愉快又惆悵。最近老做這種夢。人生記憶在倒帶，把她帶回過去時光，健步如飛，興致勃勃。天光在厚重的窗簾布兩邊鑲一道微弱的光，完全看不出幾個小時後轟然焚燒的炙熱。今天醒得早，平淡日子裡，一有什麼事就睡不好。

今天有生日派對，六十九做七十。

她坐起在床沿，默數一到三十。緩起床，這是傑克常提醒她的。腳去床邊找拖鞋，找到一只，還有一只呢？想到夢裡的那雙鞋，低頭看青筋凸顯、瘦骨嶙峋的腳背。她曾有過白潤飽滿不見骨的雙足嗎？失去的不僅是一雙美足，還有優雅有力的步伐，確知方向也有能力抵達的自信。

社區班車每隔兩小時一班，她打算乘十二點的去，兩點半的回來。現在做什麼事都需要多一點時間。早上她已經把衣褲從衣櫥裡取出擱床上，吃過午餐就開始穿戴。苔青色長袖上衣和米色寬腿褲。在梳妝檯前把頭髮梳妥，這兩年不染髮了，半頭銀髮，裸露頭皮的頭頂心。塗防曬霜和粉底液，稀疏的眉毛加幾筆，眼線眼影什麼的就算了，一做細活手就抖。塗了潤唇膏和柿子紅口紅，抿一抿。氣色還過得去，她對鏡裡的茱迪一笑，盪出絲絲水紋。

受日式教育的母親出門都化妝，說是一種對人的禮貌。在她住過的新舊大陸，老太太也都講究儀容，是對自己的不放棄。

穿戴好，檢查皮包裡是不是放了皮夾。上回就忘了帶錢，她又用不慣行動支付 。手機、太陽眼鏡、紙巾手帕、一把傘骨很輕的傘、幾顆糖，還有一張蔡律師的名片，後頭寫了自己的姓名、緊急聯絡人電話。

一切準備妥當，還有半個小時。細長玻璃杯泡了碧螺春，是安妮上回拿來的，想必是恕民從蘇州捎回。

這棟近海的高層公寓客廳接陽台，朝向東南，布置了很多綠植吊籃。陽台上多年生的綠櫻九重葛，密密麻麻的花苞白裡透青，一圈柔弱的粉色，清新柔美像女性的初萌。日照強烈，但細雨綿綿的日子更多，空氣裡有種不安分的莽莽野氣。長風裹挾而來的不知是亙古海水的腥鹹，還是另一面蜿蜒起伏山脈的氤氳。

十年前，她在上海靜安的「香宴」精油香氛店生意不鹹不淡，傑克的台商法稅顧問公司面臨拆夥。他們上無老、下無小，決定收攤回台灣養老。夫妻倆向來分工合作，決定了就執行。傑克先搬回台北，借住老友李歐的公寓。

傑克人面廣，熟人推薦的淡水樓盤在半山腰，飽覽山水美景。那時兩人身強體健，每上智能電子秤，測量指數都顯示生理年齡比實際年齡少十歲。想像兩人將來海邊跑步騎車看落日，搭輕軌捷運到台北看演出、會朋友，隨時來一趟說走就走的旅行，便覺得老去也沒那麼可怕。

她在上海忙著結束工作、處理房產，淡水買房的事由傑克一手操辦。新居裝好，百忙中抽空回來收房，發現公寓格局方正、裝潢雅致，寬敞的櫸木地板客廳和茶室，拉開擋門，派對時雙雙起舞沒問題……但是，觀景陽台只能看到大海的裙邊，期待中瑰麗的海上落日美景，不過是天邊的幾抹胭脂紅。

傑克比她注重養生，留意怎麼吃才健康、怎麼做能延年。緩起床這件事他說過很多次，她總當耳邊風。七年前的冬天，傑克剛過六十三，晚餐後穿一身黑色白條紋愛迪達，出去走路消食。他每日堅持走八千步，卻倒在了下山的小徑。

她見到的傑克，已經蓋上白布，面容青白，額頭磕破了，驚恐地半張著嘴。打電話叫救護車的是一個路人，陳小姐，留了個手機號，打不通。她的傑克身體蜷曲倒臥路邊，像路倒流浪漢，他們在紐約常見的那種。最後時刻，他在想什麼？傑克一定不相信那一刻就是最後，他的理想是活到九十九。

他倒下去的地點荒僻，晚上少人走，如果不是這位陳小姐，可能隔天才會被發現。醫生說心梗的黃金搶救時間只有五分鐘。這位女士，夜裡撞上這樣的路倒，卻堅持陪守到救護人員過來。

她想找到這個好心人，當面致謝。「那條小路只有附近幾個大樓的住戶在走，她說不定也住附近，甚至是我們社區的？」

「這是傑克上輩子有積德啦，其實，」安妮看看她臉色，「其實心梗也算好死，只是，沒交代，沒說再見。」

她聽了眼圈一紅，就要落下淚來。

茱迪跟傑克各有各的事業，財務分開，傑克一撒手，什麼都沒交代。幸好李歐介紹蔡律師，把多個海內外帳戶理出頭緒，儲蓄和投資，保單、房產、貸款 ，固定轉帳帳目……整理出遺產總額，也從一筆淡水房產和自動轉款約定，找到那個叫救護車的人。（一）