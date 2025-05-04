圖／123RF

她連夜趕到越城，方向明早上穿過鍥而不捨等待的媒體人，把喬裝改扮的妻子和襁褓裡的女兒接出醫院，送回家。妻兒匆匆出院，多住一天就多一天風險。他喬裝成物業管理員，深夜終於回到了家。

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李晴躺在床上睡覺、坐起來吃飯，到時間婆婆催她給孩子餵奶。但她終日無言，憂傷地看著小雨點。

她希望世間真有《第八號當鋪》，她願意拿自己身體的任何一個器官或感官去典當，換來女兒完整無缺的上唇。她身上最好的是嗓音，她的嗓音為她帶來無數的榮耀。「拿去吧，只要你給我女兒健康的唇。」

方向明看著憂鬱的妻子心裡著急。他說：「你媽幾次打來電話，說來看孩子，幫幫你。」

她搖搖頭。「她看見孩子這樣，心裡更急。我媽孤身一人在威海，如果有什麼事，我不放心。」

「你爸爸是哪一年去世的？他是病……」

她敏感的神經一觸即發，沒等他說完，便歇斯底里大叫起來：「我爸爸得的是肺癌，肺部的基因不會傳到嘴上。你以為我不知道你的用意嗎？」

她泣不成聲。

「我家這邊都沒毛病，我問一下你家的病史也不行嗎？」

「你怎麼不去查查你精子的品質？」

他們吵起來，拿出刻薄、惡毒的言語，像釘子一樣敲進對方的身體，釘子越銳利越解氣。

婆婆聽不下去，走進來說：「現在不是互相指責的時候，你們要想辦法治好我可憐的孫女。」

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方向明和妻子的朋友們打來電話，他們不接，朋友們留言，他只好回覆：「對不起，李晴產後虛弱，等她做完月子吧。」就是最親密的朋友，他也婉言謝絕。現在只有他和妻子、爺爺、奶奶知道小雨點的情況，連李晴的媽媽和姊姊都瞞得死死的。

醫生和護士知道，儘管他們收下紅包答應不洩密，但醫院有那麼多醫生和護士。一個月後，小雨點兔唇的消息在大報小報漫天飛舞，他家門外窺探的眼睛如星星密布。他關緊門窗、拉下窗簾，一家四口藏在不分晝夜的屋中，不敢出門。狗仔們拍不到實情，便搜集別的唇裂嬰兒的照片，照片越恐怖越吸眼球，不知廉恥地貼上標籤：「偶像明星方向明的女兒」。有人搜集到他以前與友人聚餐喝酒的照片，指責他縱酒無度，導致女兒殘疾。

方母說：「這樣整天躲在屋裡也不是事，我們還是回老家住在農場。那裡偏僻，沒人打擾。」

一個夜黑風高的深夜，一家人匆匆鑽進車，他和媽媽坐前面，李晴抱著女兒坐在後面，匆匆離開了城。

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方向明的父母承包一個小型農場。村裡留下的都是老人和孩子，中、青年人外出打工，田地無人耕種。農場就建在十多畝荒廢的田地上，遠離村落住戶。父母雇了兩三個根據需求的鐘點工在農場養鴨、養雞、養魚、種蔬菜。父親大部分的時間住在農場宿舍，母親有時住農場，有時回二里外鎮上的家，打開窗戶讓房子透氣，用雞毛撣掃除家具上的灰塵，把許久未用的鍋碗瓢盆清洗一遍。

天濛濛亮時，他們沿著只夠一輛汽車行駛的小路進村，再右轉進入一條小路。路兩邊是灌木叢，路的盡頭是農場。方向明的父親站在宿舍前棗樹下等他們。三個大人像逃難者，走過漫漫沙漠，終於看到了綠洲，鬆了一口氣。

方父看見襁褓裡香甜熟睡的孫女，流下老淚。他伸手接過孫女，抱緊，輕聲說：「可憐的寶寶。」

李晴一陣心酸，別人剛出生的孩子得到的是「可愛」讚揚，她的小雨點得到的卻是「可憐」同情。

方父收拾出一間宿舍，這間屋是農忙時留給工人休息的。房間裡，嶄新的搖籃、簡陋的木桌椅，木床上是乾淨的新被褥。方父說：「這裡簡陋，你們還是住到家裡去吧，家裡環境好多了。」

李晴說：「爸，這裡很安靜、很好，就住這裡吧。」

他們累壞了，沒有力氣漱洗，倒在床上就睡著了，連此起彼伏的公雞鳴叫都沒有吵醒他們。

方向明醒來，輕手輕腳起床，以免吵醒妻兒。走出房間，外面陽光燦爛，鳥雀鳴叫，四周樹木環繞，樹後是他熟悉的石牛山。童年時他曾在山裡砍柴、挖竹筍、打野兔。他深吸新鮮空氣，一個多月未吸新鮮空氣，感到特別輕鬆愉快。

宿舍對面是長方形魚塘，隔著小路，魚塘對面是雞舍和鴨棚。雞舍和鴨棚之間的空地種著各種蔬菜，白菜、大蒜、番茄、冬瓜、茄子和辣椒。田埂上映山紅盛開。這是一方與喧囂鬧市隔絕的地方，如果存糧充足，他們可以一年不出農場，因為池塘有魚、地裡有菜、還有自養的雞鴨。他和妻子可以辭去工作，在這裡安心地把小雨點養大。孩子長大以後呢？（中）