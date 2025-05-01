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情盡緣未了（八）

孟悟
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車窗外的風景一直在變化，先是翠綠起伏的草原牧場，像綠絨毯子由著性子在鋪展。嘩啦一下，視野又進入一望無涯的棉花地，那輕柔雪白的棉花，正拚著生命在綻放。似乎青春就是一剎那，一次怒放就是一生一世，定要達到生命的極致。

看著蓬勃怒放的白棉花，城坤想起了什麼。那些日子蘭溪在網上購買了幾幅棉花的油畫，掛在客廳和衛生間，她當時還冒了句：「我覺得白棉花比白玫瑰漂亮。」車窗外的棉花地在城坤的眼睛裡，似乎變成了白玫瑰地，直覺告訴他，蘭溪的婚外情跟棉花有關。

一棵龐大繁茂的橡樹兀然立在棉花叢中，那站立的姿態，分明帶著倔強，但是又掩不住蒼涼。車開近了，城坤看見老橡樹盤根錯節，那樹幹虬曲嶙峋，如魔鬼詭異的造型。樹枝密不透風，陽光照不進去，上面爬滿了綠濕的苔蘚，讓人背脊發涼。他突然想起大婚前，蘭溪曾經帶他回老家，浠水的百年樟樹也是這般遮天蔽日。有人說過，老樹一般都住了樹神，你若敬神，它護佑你子子孫孫，你若不敬，它讓你一生不得安寧。

亨利告訴城坤，喬治亞鄉下有很多老橡樹，關於橡樹，有浪漫的傳說，也有恐怖陰森的故事。他在喬治亞的一個小鎮長大。小鎮人口不多，也就幾百人。鄰里之間來來往往，很多鄰居還成了親家。小孩子在一起長大，長大了若不想出門讀大學，就在父母的農場混日子。天長日久，愛情的樹長大了，通婚之後，便是各種錯亂紛雜的親戚關係。

亨利的父親經營一個龐大的奶牛場，有自己的牛奶車間、奶製品加工生產線。亨利兄弟姊妹五個人，就他一個人離開了紅土地的村莊，到大城市讀了書。（八）

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