赫爾有些失望，站起來，跟在羅娜背後，可憐巴巴地說：「我錯了，再次道歉，請原諒我這個罪人。」羅娜也不理他，逕直進了主臥。

赫爾再跟過去，推門，門被抵門桿死死頂住。赫爾嘗試推了兩下，進不去，就放棄了，兀自上樓，進入自己的避難所去。

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再過一天，冷戰中夾雜著砸門聲依舊上演。赫爾想來想去，找不到什麼辦法來緩解緊張的態勢，又沒有面對面死纏亂打、貼身緊逼的勇氣。他給羅娜打去電話，羅娜不接。他又發了短信過去，說：「你是一個基督徒，而基督徒要愛自己的鄰居甚至敵人。現在就是表現你是一個真的基督徒的時候了。」但羅娜油鹽不進，把門重重砸進門框的炸響仍然在空中迴盪。

也許只有寄託在時間的消逝上了。赫爾決定躲著羅娜，讓時光老人來安撫她，讓她的氣消下來。然而，幾天過去，摔門聲還是在赫爾的耳邊炸響。赫爾無計可施，一時感到窮途末路，死的心都有了。在某個時刻，死其實最容易，不就是逃避眼下的苦難嗎？赫爾設計起各種死的方式來，上吊，太恐怖；溺水，因為會游泳，恐怕死不成；開車撞樹或者衝下山崖，死得太慘烈；吃安眠藥，貌似死得安詳。但這些死法都是尋死。赫爾不願身後背上自殺的聲名，他想離去，卻又要有體面。看來腦梗或者心梗最好，來得快、死得快，還不背怯懦尋死的惡名。

是的，他現在最希望的就是腦梗或者心臟病 突發，讓他有一個堂皇的理由，逃離現在而今眼目下讓他痛不欲生的處境，如同一片落葉飄然乘風歸去。死其實並不需要壯烈、不需要謀殺，只要閻王爺賜予一點意外。（全文完）