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揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

女人心（一八）

常湘雲

紫妮「呵呵」笑了，連羅羽也笑了。

宗正忽然道：「你們兩個還真的有點像。」

稽虞愣了一下，道：「啊？」

紫妮道：「阿虞，你不知道，上次給他看咱們的合影後，他就說你和我有些兒像。今天見了真人他又這樣說，可能我們兩個真的是有一些像吧？」

羅羽插話進來道：「我倒不覺得。」說著，又分別看了稽虞和紫妮，尤其是看稽虞的時候，很是仔細。

宗正道：「可能我看錯了。」

紫妮道：「你常常看走眼呢。」

話音一落，四個人都笑了。

宗正的一根手指頭在鼻子底下來回滑了幾下，道：「唱歌、唱歌，下邊是誰點的？」

是稽虞，而且接著幾首歌都是稽虞點的。再接下來，羅羽唱了兩首，宗正死活不唱，他說怕自己一開口，所有的人都被嚇跑了。紫妮問他為什麼要來，宗正解釋他可以不唱，但他更願意聽別人唱。況且，紫妮和稽虞，還有羅羽都唱得那麼好，他就沒有必要丟人現眼了。宗正的話又讓大家笑個不住，紫妮最開心──她覺得自己做了一件非常正確的事。

自從認識了紫妮和稽虞，羅羽就常常跟宗正通電話，左不過是打聽稽虞的動向。宗正跟紫妮提起，讓紫妮覺得很是奇怪。當宗正又一次跟紫妮問起稽虞的近況時，紫妮反問道：「羅羽自己不會去問稽虞嗎？怎麼從不見他約阿虞？」

宗正愣了一下，道：「這個我還真沒有想到。」

紫妮有些不高興，看著宗正那張方方正正的臉問道：「羅羽可是真的喜歡阿虞嗎？」

宗正再愣了一下，道：「他沒有同我說過這個，我不清楚。」

紫妮更加不快，道：「我生平頭一次為人拉攏，難不成就這樣無聲無息就完了？阿虞哪裡不好？這個羅羽不也就普普通通的麼？真是的！」（一八）

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