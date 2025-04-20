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「這個姊姊每天凌晨都要爬起來，說敵人的飛機馬上就要來了，她要去防空洞躲起來。」芬玉曾在她們共同的群裡抱怨過。

她們建議芬玉換一份工作，整天和這些失智老人打交道，自己也會搞得不正常。可芬玉很快不再抱怨。三十五歲是求職分水嶺，而她早已越過這條線。她乾脆將自己變成她們的媽媽、女兒、閨密、工作夥伴，玩起過家家遊戲來。芬玉在那裡做了近兩年，其中有一半時間在值夜班。直到有一天暈倒在配藥房，被前來交接班的同事送到急救中心。

廖梅看著眼前的老太太，似乎看到她的姊姊──將散發出何首烏氣味的芬玉認作母親，以為找到何首烏，就找到了媽媽。

老太太離開後，廖梅發現靈桌上多了一盆萬年青。寬大、油綠的葉片，重疊地長在一起，在一片縞素中顯得異常醒目。她彷彿隔著三稜鏡在看它，想要看清楚一個女人的一生。

芬玉早年結過婚，不久便離掉了，原因不詳。束潔卻說是家暴，她自己就是因此離異。這種事情一旦有了第一次，便有第三次，束潔是直到發生若干次才下定決心；男方根本不想要小孩，連撫養費也不肯出。後來乾脆玩失蹤，連個影子也找不到。

束潔終於回短信了，她已經開到村口，正在找停車位。「要不，你出來接一下我們吧。」

她拿著手機走出去，想看看來者到底是誰。如果不是蔣自強，也該是昔日同窗中的某一個吧。廖梅來不及多想，只見束潔穿著一身黑大衣遠遠地站在村口。在她身旁不遠處，一個男人正在打電話。一個矮身材、白胖臉的男人，手裡拿著一只黑色公文包。（六）

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