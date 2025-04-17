圖／薛慧瑩

紙鶴在火中燃燒，與元寶經火之後，留下的灰燼卻是一模一樣的。也是黑乎乎、濕漉漉，冒著細煙，發出同樣的氣味。走時，婦女將一隻紙鶴藏進口袋裡，快速離開現場。

婦女走後，丹丹馬上說：這女人腦子有問題，她的小孩也很笨，光小學一年級就讀了兩年。姑姑硬要做好人，給她兒子講什麼加減法。那男孩說話也可笑，說什麼人只有十根手指頭，為什麼要做十以上的加減法，分明讓人為難嘛。他做不來，回家讓傻子媽媽做，他媽自然也不會。母子倆就罵老師、罵數學本、罵天氣、罵椅子，什麼都罵。

丹丹繼續講，說芬玉為了給男孩講解題目，居然從網上買了一整套教具，並在屋子裡特設一個教學區 。自然，除男孩與他母親，誰也不會上門向一個行將就木的人請教數學題。

廖梅知道芬玉喜歡小孩，從前當護士時，在兒科病房上過班。她們就是在那裡重逢的。那次，廖梅帶著高燒不退的兒子去了醫院，值班護士正是芬玉。在此之前，她們已經二十多年沒有見面了。芬玉並不知道，這是她的第二個兒子，足位胎，剖腹產。第一個判給前夫，那邊不讓母子相見。她把所有愛都給了這一個。

岳岳也喜歡芬玉，小時候每看到她，總愛黏糊地湊上去，知道這個阿姨的背包裡藏著各種零食、玩具，應有盡有。當她們仨聚在一起，芬玉卻顯得異常沉默，慣以「一個人生活沒什麼好講的」推託。對發生在他人身上的事，也是不好奇、不打聽，姑且聽之，聽後即忘，或許是真的不感興趣。

有一次，她們在群裡聊起童年趣事，興致之下，決定去踏訪彼時的嬉戲地。親歷現場才知，當年的竹林、湖泊、荒蕪的小徑，已蕩然無存，一夜間成了資本的樂園。除了湖水，一切都讓她們感到陌生。當年，湖上有竹筏，湖水越過竹筏，漫至穿涼鞋的腳背上。水涼颼颼的，就像箭簇射在腳上。現在，湖上停著電動遊船，船上有遮陽篷，遊客坐在篷下就能欣賞兩岸風景，身上濺不到一滴水珠。

當談到林間的藏寶遊戲時，束潔忽然吐出一個男生的名字。這個名字就像一道光束，照亮年久失修的記憶時空。你還記得那個叫蔣小敏的男生嗎？後來他改名了，叫什麼蔣自強。那個人喜歡你，居然那麼小就懂這事了──兩人望著芬玉，哧哧發笑，渴望從她嘴裡獲得肯定的答覆。當時，她們正泛舟湖上，但芬玉表情淡漠地望著遠山，一言未發。

後來，廖梅和束潔回憶芬玉當時的表情，兩人認定她和蔣自強之間並沒有什麼。想想也是，留著一頭烏黑長髮，讀了四年衛校，並當上護士的芬玉，怎麼會看上那個從小死了爹媽，襯衫領子總是黃黃的，長年寄住在姑媽家，初中一畢業就到處打工的男孩呢？

那次春遊，蔣自強在林間的灌木叢中藏了寶物，並引導芬玉找到它。那個玻璃罐裡除了藏著三百三十三隻粉色紙鶴，還有一張紙條，紙條上寫著：等我摺夠一千隻，再送給你。紙條在她們仨之間傳遞，那是廖梅第一次看到這種讓人臉紅、心跳的內容，激動得說不出話來。做為當事人的芬玉也是臉色慘白，怕得不行。她要她們發誓不告訴別人，拉鉤上吊一百年不許變。回來路上，她低著頭，捂住嘴巴，惟恐被人發現。而第一個將它說出去的人就是蔣自強自己。有一天，他在數學課上摺紙鶴，老師讓他站到講台後面去摺。他對老師說：等等，馬上就要摺完了。

此刻，廖梅忽然想，這個即將到來的人會不會是蔣自強？難道他和芬玉之間還有聯繫？上一次見蔣自強，還是在兩年前的小學同學會上，但那次不知何故，芬玉並不在場。聚會放在蒙城唯一的五星級酒店──保羅大飯店裡，說好是AA制，最後埋單的人卻是蔣自強。

飯後，他不緊不慢地剔著牙，走到服務台前，拿出手機，掃了付款碼。那時候，她才意識到，蔣自強早已今非昔比。他的生意做得很大，某地公共場合裡的所有消防栓，都出自他的公司。他的商業版圖仍在不斷擴大，由縣、市，推廣到更大的地區。有傳言說他一頓晚餐要吃掉二十個螃蟹，只吃蟹黃，其餘都扔掉不吃。（三）