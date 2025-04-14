來不及說再見（全文完）

此時他也懂了，為什麼母親幫他換新手機後，總覺得照片少了。

母親是怕他傷心吧，屬於琪琪的記憶，被母親徹底抽走了。

他的心好痛、好痛，感覺整個人都空了。

「在這個宇宙，火車翻下山谷時是你緊緊摟著我、護著我，犧牲了自己；這一次，我決定讓我來護著你。」琪琪說：「火車注定要翻下山谷，我不能改變這個歷史。或許你會說，那我們不去坐火車就好了。但冥冥之中，彷彿命運就會帶領著我們走向一個宿命。我最多只能在這個不能避免的意外當中，選擇其中一種可能性。」

他的淚簌簌滴落，原來他的生命是琪琪換來的，原來生離死別這麼痛！

他陰錯陽差來到這個平行宇宙，再度遇到琪琪，以為是上天垂憐，原來命運早就在等著他們。現在才真正知道，即使他穿越到平行時空，很快將面對死亡；而琪琪穿越到他的時空宇宙，也終究不免一死。不管在哪一個時空，他們兩個都不能夠白頭偕老。

「我無怨無悔，」琪琪說：「至少我可以好好地和你說一聲再見，再沒有任何遺憾。」

伊森緊緊抱住她，捨不得放手。怕一鬆手，她就消失不見了。

「生活一定要向前行，我希望你忘掉我。」琪琪埋在他的胸前，悶悶地說。

他哪裡能夠忘掉她？他想，即使用一輩子，他是不是能夠真的忘掉她？還是將帶著懷念、悲傷和痛苦，過著沒有她的日子？

他想起很久以前讀過的一本書《珍妮的畫像》，一股哀傷與絕望的巨浪，朝他身上撲來，幾乎將他淹沒。

有人說平行時空其實不過是一場夢，一場夢境的呈現。他希望當他在他的單人床醒來時，發現他只是做了一個很長、很長的夢。（全文完）