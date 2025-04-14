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「疫情前，我去過他們公司外州的展銷會。我去蹭公司訂的酒店，發現她的衣服塞在我先生的行李裡。她就會嗲人，男人都吃她這一套，很享受女人的追捧和崇拜。我先生本來就是個好好先生，對朋友、同事都禮數周全、樂於相助。她呢，老實不客氣，吃準了我先生不好意思拒絕她。我要不在的話，不知道會不會就嗲到房間裡去啦。

「還有，我先生很紳士的，幫我拿著我的披風。晚上大家到酒店外面散步，有點涼意。等我想起要找我的披風時，卻發現披到她身上了。我一直以為我先生是個顧家的好男人，對我種種的體貼，就是我對的好，也只是對我好。沒想到別的女人也有同等待遇。

「開始我還以為我神經過敏。可是第二天，另一位年長的女同事都看不下去了，跟我說女同學很愛吃乾醋。開會照相總要擠在我先生旁邊的位子，別人都不許占那個位子。不知情的人，還以為他們倆才是一對呢。」

「是越界了。妳有沒有跟妳先生談談？」

「談過啊，先生不愛聽。我沒敢責備他，只是稍微表達一下我的意見。他就說我無聊，想多了。好像我在無中生有，閒著無事。根本談不下去。」

「或許妳先生就是心大，他沒覺得有什麼問題，不值一慮。」紫蘇試圖撫慰文茜的情緒。

「這才是問題！他就是沒有分寸、沒有邊界感。他有沒有考慮過我的感受，有沒有尊重過我呀？對每個女人都可以體貼入微、呵護有加，那還要婚姻做什麼呢？他的女同學家在加州 ，山火 逼近，政府通知疏散。他也沒跟我商量，就邀請女同學來家裡住。通知我的時候，機票 都買好了，明天到。妳說，他有把我當這個家的女主人嗎？這是對待妻子該有的態度嗎？……」

「等等，這裡有兩個女同學。妳剛才講的女同學兼女同事很明顯是本地的，還有另一位加州的女同學？」

「是，同學兼同事那位是他大學的女同學，人家還有老公的呢，竟然整天黏著我先生。加州這位是他的中學同學，離了婚。一個單身的女同學，也不知道避諱。她有兒有女，要躲避山火，大可去兒子、女兒的家，怎麼就非要來我家呢？妳們的先生都很尊重妳們。記得妳說過，有一次有朋友來玩，想住你們家。趕巧妳先生要出差，剩妳一人在家，妳先生就勸朋友去住酒店。一是不願妳辛苦幫他招待朋友，二也是尊重妳女主人的隱私。孤男寡女共處一室是大忌。妳不知道，當妳無意間跟我說了這件妳眼中的小事，我有多羨慕妳嗎？人性不是拿來考驗的，不要將自己置於誘惑當中。在妳們家，這是理所當然的共識。而我們家……」

紫蘇沉默著，專心做個傾聽者。

「這個加州女同學也不是第一次來我們家住。偶爾回國的路上，她都會來我家停留兩天。有一次，說是請了兩周的假到兒子家小住。結果兒子的同居女友容不得她，搞到兒子開口請她提早離開。這樣的家務事，她居然就告訴我先生。裝可憐吧！我先生居然就接盤，盛情邀她來我們家過完她的假期。這些都情有可原，可是藉口山火來我家，我是一百個不願意。跟兒子都處不來的人，就不是省油的燈。走到哪裡，哪裡不得安寧。她一來，我們就家不成家啦！

「在我家裡，人前人後兩個面孔。我先生在場的話，她還搭理我。不在的話，當我是透明的。而且，我和先生商量事情的時候，她在一邊就會找些無關緊要的小事打岔，轉移話題。我跟我先生好好說話都不行，分明是故意的。我們去超市買菜，從停車場走進店裡，那麼小一段路，她都要硬生生插在我和我先生中間，就差沒去搶駕駛副座的位置啦。盡搞這些小動作！

「這一切，我先生都視而不見，還對她彬彬有禮、殷勤備至。我提醒他注意，他要嘛沉默不語，要嘛就嘲笑我小氣。我也想過，如果他們之間真有什麼出格的事，也沒必要在我眼前晃來晃去的呀！這是什麼操作？」

「她就是來耀武揚威的！讓妳家宅不寧。他們之間可能真沒有什麼見不得人的事情，問題是妳先生的態度模稜兩可。她一定沒被拒絕，做為女人，反而認為受到某種肯定的暗示，這更鼓勵她得寸進尺。」紫蘇適時地小結一下。

「人家都殺到家裡來了，我不能一味忍讓啊！這次我一定得阻止她再來我家。我憑什麼要承受這樣的侮辱。找先生好言相勸是不會有結果的。他要是可以溝通的話，不至於弄到這個地步。我都可以預見，我要是跟他說了，他明知道我在理，也會軟硬兼施逼迫我讓步。什麼都改變不了。那天先生下班之前，我就自己打電話，跟他的女同學說取消機票。為了先生的面子，我自然是編了個得體的理由，說家裡不方便接待客人，禮貌地請她打消來我家的念頭。對方自然沒料到我這麼直白，捅破了那層曖昧的面紗，以這種方式跟她說不。她可以這麼不客氣地登堂入室，我還跟她客氣什麼！」（三）